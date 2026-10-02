Ravenna FC, Baldassarre lascia il ruolo di amministratore delegato: al suo posto Lee Greening
Cambio ai vertici del Ravenna FC. Il Consiglio di Amministrazione del club ha preso atto delle dimissioni di Mattia Baldassarre dalla carica di amministratore delegato e di componente del Cda. Una decisione che, precisa la società, rientra in un percorso condiviso e concordato da tempo con la proprietà.
Si chiude così una fase importante per il dirigente, che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita sportiva e societaria del Ravenna. Nel comunicato il club ringrazia Baldassarre per «la visione, la competenza e la passione» dimostrate durante il suo incarico, sottolineandone il contributo al percorso che ha portato la squadra dalla Serie D ai vertici della Serie C.
La società ha inoltre rivolto a Baldassarre i migliori auguri per la nuova sfida professionale.
Il Consiglio di Amministrazione del Ravenna FC risulta ora composto dal presidente Ignazio Cipriani e dai consiglieri Filippo Maisto, Paolo Scocco e Lee Greening.
Proprio a Greening è stata affidata la carica di nuovo amministratore delegato. CFO di Black Duck, il manager vanta un’esperienza pluridecennale nella gestione finanziaria di aziende innovative del settore tecnologico a livello internazionale.
A Greening il Ravenna FC ha rivolto gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico alla guida della società.