Ravenna FC, Baldassarre lascia il ruolo di amministratore delegato: al suo posto Lee Greening

A sinistra nella foto Mattia Baldassarre.

Cambio ai vertici del Ravenna FC. Il Consiglio di Amministrazione del club ha preso atto delle dimissioni di Mattia Baldassarre dalla carica di amministratore delegato e di componente del Cda. Una decisione che, precisa la società, rientra in un percorso condiviso e concordato da tempo con la proprietà.

Si chiude così una fase importante per il dirigente, che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita sportiva e societaria del Ravenna. Nel comunicato il club ringrazia Baldassarre per «la visione, la competenza e la passione» dimostrate durante il suo incarico, sottolineandone il contributo al percorso che ha portato la squadra dalla Serie D ai vertici della Serie C.

La società ha inoltre rivolto a Baldassarre i migliori auguri per la nuova sfida professionale.