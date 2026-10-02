Ravenna, fermato ubriaco in piazza Kennedy: aveva con sé telefoni e farmaci senza prescrizione
Un 54enne tunisino in evidente stato di ubriachezza è stato fermato dalla Polizia Locale in piazza Kennedy, a Ravenna. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato accompagnato prima al Pronto Soccorso e successivamente al Comando. Dagli accertamenti è emerso che era già destinatario di provvedimenti del Questore e di un divieto di avvicinamento a due persone. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha quindi disposto un ordine di espulsione dal territorio nazionale.
Durante il controllo gli agenti hanno sequestrato alcuni farmaci, per i quali il 54enne non avrebbe esibito la prescrizione, e diversi telefoni cellulari, sul cui possesso non avrebbe saputo fornire spiegazioni. Sono state inoltre contestate le sanzioni per ubriachezza in luogo pubblico e violazione del Regolamento di Polizia Urbana, con un ordine di allontanamento dal centro.
L’intervento rientra nei controlli straordinari effettuati a settembre nel centro storico: 35 pattugliamenti, 74 persone controllate, 17 notizie di reato trasmesse all’Autorità giudiziaria, 18 ordini di allontanamento e 64 violazioni amministrative contestate. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane.