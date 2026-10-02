Ravenna, fermato ubriaco in piazza Kennedy: aveva con sé telefoni e farmaci senza prescrizione

Un 54enne tunisino in evidente stato di ubriachezza è stato fermato dalla Polizia Locale in piazza Kennedy, a Ravenna. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato accompagnato prima al Pronto Soccorso e successivamente al Comando. Dagli accertamenti è emerso che era già destinatario di provvedimenti del Questore e di un divieto di avvicinamento a due persone. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha quindi disposto un ordine di espulsione dal territorio nazionale.