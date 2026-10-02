Risonanza magnetica alla prostata, studio a Ravenna: esami più brevi e senza contrasto nei casi appropriati

I ricercatori di Ravenna, insieme ai colleghi dell’Università di Ferrara, hanno confrontato le metodiche su 85 pazienti sottoposti a biopsia dopo una risonanza multiparametrica sospetta. La rivalutazione biparametrica ha consentito di classificare correttamente 33 dei 34 tumori clinicamente significativi individuati. I risultati sono considerati promettenti, pur con i limiti dello studio e senza escludere l’utilità del contrasto nei casi dubbi o quando siano necessarie informazioni aggiuntive.