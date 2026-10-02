Risonanza magnetica alla prostata, studio a Ravenna: esami più brevi e senza contrasto nei casi appropriati
Uno studio condotto dalla Radiologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretta da Maria Teresa Minguzzi, e pubblicato sul Journal of Imaging evidenzia le potenzialità della risonanza magnetica biparametrica della prostata, metodica che non prevede l’utilizzo del mezzo di contrasto a base di gadolinio.
I ricercatori di Ravenna, insieme ai colleghi dell’Università di Ferrara, hanno confrontato le metodiche su 85 pazienti sottoposti a biopsia dopo una risonanza multiparametrica sospetta. La rivalutazione biparametrica ha consentito di classificare correttamente 33 dei 34 tumori clinicamente significativi individuati. I risultati sono considerati promettenti, pur con i limiti dello studio e senza escludere l’utilità del contrasto nei casi dubbi o quando siano necessarie informazioni aggiuntive.
Tra i principali vantaggi c’è la riduzione dei tempi: l’esame passerebbe indicativamente da 40 a 30 minuti, liberando apparecchiature e personale e contribuendo potenzialmente a contenere le liste d’attesa. Nei soli 85 casi studiati, il protocollo più breve avrebbe consentito di risparmiare oltre 14 ore di attività di tecnici e radiologi e quasi 57 ore di assistenza infermieristica.
L’assenza del contrasto rende inoltre l’esame meno invasivo per il paziente e riduce il consumo di materiali. C’è infine un beneficio sul piano ambientale: nei pazienti analizzati sarebbero stati evitati circa 1,4 litri di mezzo di contrasto, equivalenti a 109 grammi di gadolinio somministrato. Lo studio propone quindi un approccio basato sull’appropriatezza: non eliminare il contrasto, ma utilizzarlo quando può fornire informazioni clinicamente utili.