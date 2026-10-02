Scuola, Lembi e Calvano (Pd): “La Regione tuteli il modello inclusivo dai nuovi limiti sugli alunni stranieri”

La Regione tuteli il modello scolastico emiliano-romagnolo, basato sull’inclusione, dai possibili effetti del recente decreto del governo Meloni, che introduce limiti alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi scolastiche.

A chiederlo, in un’interrogazione, sono Simona Lembi e Paolo Calvano (Pd) che ricordano: “La Regione Emilia-Romagna ha consolidato negli ultimi anni un articolato sistema di interventi a sostegno del diritto allo studio e del contrasto alle povertà educative, investendo annualmente circa 13 milioni di euro, tra borse di studio e contributi per i libri di testo, e garantendo la copertura del 100% degli studenti aventi diritto. A tali risorse si aggiungono gli investimenti per la gratuità del trasporto pubblico a favore di circa 200mila studenti, i contributi al trasporto scolastico, il sostegno ai centri estivi, le azioni per le comunità educanti, i progetti destinati alle pluriclassi delle aree montane, i percorsi di educazione musicale e motoria, nonché il progetto ‘Scuole aperte’, al quale l’assestamento di bilancio regionale 2026 ha destinato ulteriori 3 milioni di euro”.