Scuola, Lembi e Calvano (Pd): “La Regione tuteli il modello inclusivo dai nuovi limiti sugli alunni stranieri”
La Regione tuteli il modello scolastico emiliano-romagnolo, basato sull’inclusione, dai possibili effetti del recente decreto del governo Meloni, che introduce limiti alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi scolastiche.
A chiederlo, in un’interrogazione, sono Simona Lembi e Paolo Calvano (Pd) che ricordano: “La Regione Emilia-Romagna ha consolidato negli ultimi anni un articolato sistema di interventi a sostegno del diritto allo studio e del contrasto alle povertà educative, investendo annualmente circa 13 milioni di euro, tra borse di studio e contributi per i libri di testo, e garantendo la copertura del 100% degli studenti aventi diritto. A tali risorse si aggiungono gli investimenti per la gratuità del trasporto pubblico a favore di circa 200mila studenti, i contributi al trasporto scolastico, il sostegno ai centri estivi, le azioni per le comunità educanti, i progetti destinati alle pluriclassi delle aree montane, i percorsi di educazione musicale e motoria, nonché il progetto ‘Scuole aperte’, al quale l’assestamento di bilancio regionale 2026 ha destinato ulteriori 3 milioni di euro”.
Diametralmente opposto il giudizio che Lembi e Calvano danno del recente decreto del Governo: “È – spiegano – una misura che rischia di determinare effetti di redistribuzione forzata degli alunni fra istituti scolastici diversi, con possibili limitazioni alla libertà di scelta educativa delle famiglie”.
Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta “quale valutazione esprima in merito al decreto ministeriale che introduce limiti alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi scolastiche e quali iniziative intenda promuovere, nelle sedi istituzionali competenti, per tutelare il modello emiliano-romagnolo di scuola inclusiva, rafforzare il diritto allo studio e garantire adeguate risorse per il contrasto alle povertà educative, all’inclusione scolastica e alla piena attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità”.