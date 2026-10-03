Aperte le iscrizioni alla Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli” a Massa Lombarda

Aprono le iscrizioni per l’anno accademico 2026-2027 della Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli” di Massa Lombarda, che torna a proporre percorsi rivolti a adulti, ragazzi e bambini, confermando una tradizione formativa che mette al centro la pratica artistica, la sperimentazione e la creatività.

I primi appuntamenti a partire saranno i corsi serali per adulti, al via lunedì 12 ottobre, e il laboratorio “Il Pastello”, dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni, che inizierà martedì 13 ottobre. Da gennaio 2027 l’offerta si arricchirà inoltre con “Scarabocchiamoci”, il laboratorio per i più piccoli dai 3 ai 5 anni accompagnati dai genitori.

I corsi serali per adulti

I corsi per adulti si svolgeranno dal 12 ottobre 2026 al 4 giugno 2027, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23.30. Il percorso prevede l’accompagnamento dei docenti nell’apprendimento e nello sviluppo delle tecniche scelte dai partecipanti, lasciando spazio alle attitudini e alle inclinazioni individuali.

Tra le proposte figurano disegno anatomico e prospettico, paesaggio, ritratto, tecniche con matite, gessetti e carboncini e modellazione base della creta, con la possibilità di affiancare al percorso tradizionale workshop tematici con artisti specializzati. L’iscrizione annuale è di 200 euro, da pagare in due rate.

“Il Pastello”: imparare l’arte attraverso il fare

Dal 13 ottobre 2026 al 3 giugno 2027 torna anche “Il Pastello”, laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Le attività si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 16.45 alle 18.15.

Ispirato all’idea di Bruno Munari secondo cui nel lavoro dei bambini è il percorso, prima ancora del risultato finale, ad avere valore, il laboratorio propone l’arte come occasione di fantasia, sperimentazione, scoperta e apprendimento attraverso il fare. Tecniche e materiali diventano strumenti con cui osservare, conoscere e interpretare la realtà, lasciando spazio alla libertà creativa.

È possibile frequentare due lezioni settimanali, con una quota annuale di 130 euro, oppure una lezione alla settimana, al costo di 65 euro.

Da gennaio arriva “Scarabocchiamoci”

Da sabato 9 gennaio 2027 prenderà il via anche “Scarabocchiamoci”, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati dai genitori. Manipolazione della creta, cartapesta, tempera, pittura, mosaico e disegno saranno alcune delle attività proposte.

Il laboratorio si articolerà in tre moduli di cinque incontri, il sabato dalle 10.30 alle 12. La quota di partecipazione è di 15 euro per ciascun modulo.

“La Scuola comunale d’Arte e Mestieri Umberto Folli rappresenta un patrimonio culturale e formativo della nostra città, un luogo nel quale generazioni diverse possono incontrare l’arte attraverso l’esperienza diretta – sottolinea l’assessora alla Cultura Laura Guardigli –. La nuova programmazione mantiene questa identità e, allo stesso tempo, offre percorsi capaci di accompagnare bambini e adulti nella scoperta e nello sviluppo della propria creatività. È particolarmente importante continuare a investire in spazi nei quali l’arte non sia soltanto qualcosa da osservare, ma un linguaggio da sperimentare, conoscere e condividere”.

Fino all’11 ottobre la XIII Biennale

L’avvio del nuovo anno accademico arriva mentre è ancora in corso la XIII Biennale della Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli”, ospitata alla Sala del Carmine fino a domenica 11 ottobre.

La Biennale rappresenta anche l’occasione per conoscere da vicino il lavoro sviluppato all’interno della Scuola: le opere esposte raccontano infatti il percorso degli artisti che la frequentano e testimoniano la vitalità di una realtà che continua a essere luogo di formazione, produzione e condivisione artistica.

Tutti i corsi si svolgono presso la Scuola comunale d’Arte e Mestieri “Umberto Folli”, al primo piano del Centro Giovani JYL, in viale Zaganelli 1 a Massa Lombarda.