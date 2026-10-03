Castel Bolognese, flash mob per la sicurezza lungo il fiume Senio: chiesti interventi contro il rischio alluvioni

Chiedono interventi rapidi per ridurre il rischio di nuove alluvioni lungo il Senio il Comitato Alluvionati di Castel Bolognese e gli Amici del Senio, che questa mattina hanno promosso un flash mob a cui hanno partecipato circa cento persone. Al centro della mobilitazione, la richiesta di accelerare le opere di messa in sicurezza del fiume e di dare priorità al sistema arginale.

Tra le proposte indicate dalle due realtà c’è il rifacimento, l’arretramento e la classificazione dell’argine sinistro del Senio nel tratto compreso tra Ponte del Castello e Tebano, in corrispondenza del rio Torretto, con l’obiettivo di «dare maggiore spazio al fiume e all’acqua».

Secondo gli organizzatori, nelle ore e nei giorni precedenti alla mobilitazione si è registrato un «consistente flusso» di comunicati, impegni e dichiarazioni da parte delle autorità competenti. Un primo risultato, secondo Danilo Monti per il Comitato Alluvionati e Domenico Sportelli per gli Amici del Senio, che ora intendono verificare che agli impegni seguano interventi concreti.