Concorso per 400 allievi Marescialli con titolo di laurea

I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e accederanno a un percorso formativo della durata di almeno sei mesi. La preparazione comprenderà sia gli aspetti professionali sia quelli militari, con l’obiettivo di sviluppare nuove competenze e accompagnare i futuri Marescialli nello svolgimento delle proprie funzioni.