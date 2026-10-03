Concorso per laureati|
Concorso per 400 allievi Marescialli con titolo di laurea
Per la prima volta nella storia dell’Arma dei Carabinieri, un concorso per Marescialli si rivolge in modo specifico a giovani già in possesso di una laurea. È online il bando per il reclutamento di 400 allievi Marescialli, un’opportunità rivolta a candidati con una formazione in ambito scientifico, umanistico, sanitario o ambientale, chiamati a mettere le proprie competenze al servizio della collettività.
I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e accederanno a un percorso formativo della durata di almeno sei mesi. La preparazione comprenderà sia gli aspetti professionali sia quelli militari, con l’obiettivo di sviluppare nuove competenze e accompagnare i futuri Marescialli nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro trenta giorni dall’apertura del bando, attraverso il sito www.carabinieri.it, nell’area dedicata ai concorsi. Gli aspiranti dovranno seguire l’iter previsto dal bando e affrontare le diverse fasi della selezione: un’eventuale prova preliminare, la prova scritta di lingua italiana o tedesca, la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e la valutazione dei titoli di merito.
Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, essere in possesso di una delle lauree indicate nella tabella A allegata al bando, non aver compiuto 28 anni e godere dei diritti civili e politici.
Il concorso rappresenta dunque una nuova modalità di accesso alla carriera di Maresciallo, pensata per valorizzare anche le competenze acquisite attraverso un percorso universitario e inserirle all’interno della formazione e dell’attività dell’Arma.