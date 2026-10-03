Furto nella notte in viale Farini, colpito un negozio di telefonia davanti alla stazione di Ravenna

Ancora un episodio nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, un’area spesso al centro dell’attenzione per problemi legati a sicurezza. Nella notte il negozio di telefonia di viale Farini 64 è stato preso di mira da un ladro.

L’uomo è entrato in azione intorno alle 2.30. Dopo aver mandato in frantumi la vetrina, è riuscito a raggiungere i telefoni esposti e a portare via una decina di smartphone.

L’allarme è scattato immediatamente. Una pattuglia della Polizia è arrivata sul posto, ma il responsabile aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Le telecamere di videosorveglianza del negozio hanno ripreso le fasi del furto e le immagini potranno essere utili agli investigatori per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.