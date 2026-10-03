OraSì Ravenna, prima al Pala de André contro Siena. Aniello: “Dobbiamo essere noi a imporre la nostra identità”

Dopo l’esordio in campionato, per l’OraSì Basket Ravenna è già tempo di debutto davanti al proprio pubblico. Domenica 4 ottobre alle 18, i giallorossi ospitano al Pala de André la Mens Sana Siena, nella prima gara casalinga della stagione. La formazione toscana arriva a Ravenna forte della vittoria ottenuta nella prima giornata.

Una sfida che coach Aniello presenta puntando soprattutto sull’atteggiamento della squadra e sulla capacità di imporre il proprio gioco fin dal primo possesso.

“L’approccio e l’atteggiamento in generale saranno fondamentali. Sappiamo che Siena arriverà qui con entusiasmo e fiducia dopo la vittoria della prima giornata, quindi dovremo essere pronti fin dal primo possesso. Mi aspetto una squadra intensa e soprattutto con grande energia. In queste partite non possiamo aspettare che sia la gara a darci il ritmo: dobbiamo essere noi a imporre la nostra identità, giocando insieme e rimanendo concentrati sulle nostre regole.

Sarà sicuramente una partita intensa, perché entrambe le squadre hanno caratteristiche che potrebbero portare a giocare ad alto ritmo. Credo però che la differenza possa farla la capacità di rimanere lucidi dentro l’intensità. Non sarà sufficiente correre o essere fisici: dovremo prendere buone decisioni, essere solidi difensivamente e soprattutto avere continuità. In una partita così, ogni piccolo dettaglio può diventare importante”.

Per Ravenna sarà anche il primo appuntamento della stagione davanti ai propri tifosi. Un elemento che, per Aniello, aggiunge qualcosa di particolare alla partita.