Violati i tempi di riposo, sanzionato un camionista sulla SS16: multa da 707 euro e 6 punti CQC

Un controllo sui mezzi pesanti lungo la SS16 ha portato a una sanzione nei confronti di un autotrasportatore. È accaduto venerdì pomeriggio, quando una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna, impegnata nei servizi dedicati al monitoraggio dei camion, ha fermato un autocarro che viaggiava in direzione Ravenna all’altezza di Fosso Ghiaia.

Gli agenti dell’Ufficio Strumentazione Tecnica e Controllo al Trasporto Pesante hanno verificato i dati registrati dal cronotachigrafo digitale del mezzo. Dall’analisi è emerso che il conducente, un cittadino italiano di 48 anni, aveva effettuato per due volte un riposo settimanale incompleto, violando le disposizioni sui tempi di guida e di riposo previste per gli autotrasportatori.

Per il conducente è quindi scattata la sanzione prevista dalla normativa. È stato richiesto il pagamento immediato di 707,46 euro, mentre sono stati decurtati 6 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).