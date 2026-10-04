A Lugo si discute della riforma della legge elettorale: incontro lunedì alla Rocca
La riforma della legge elettorale arriva al centro di un incontro pubblico a Lugo. Lunedì 5 ottobre alle 20.30, nel Salone Estense della Rocca di Lugo, il Comitato provinciale per la difesa della Costituzione promuove un appuntamento dal titolo “Una legge elettorale truffa?”.
La discussione arriva mentre la riforma è alle battute finali alla Camera: dopo l’approvazione del Senato, il provvedimento è tornato a Montecitorio per l’ultima lettura e il governo si prepara a porre la questione di fiducia. Il voto finale è atteso per l’8 ottobre.
L’incontro di Lugo sarà dedicato in particolare al contenuto della riforma e al metodo seguito per arrivare al nuovo testo. Il Comitato per la difesa della Costituzione contesta infatti quello che considera un percorso caratterizzato dal voto a maggioranza, sostenendo la necessità di un confronto più ampio tra le forze politiche sulla definizione delle regole elettorali.
Il nuovo sistema prevede un modello a prevalente base proporzionale, con un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Il testo approdato alla Camera dopo le modifiche del Senato prevede inoltre un meccanismo di scelta degli eletti con preferenze e capolista bloccati.
A Lugo interverranno Alessio Vacchi, segretario organizzativo della CGIL di Ravenna, Andrea Valentinotti, dell’Associazione per la difesa della Costituzione, e Raffaele Clò, presidente del Circolo ACLI di Lugo. A moderare sarà Renzo Savini, presidente dell’ANPI provinciale.
L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività promosse dal Comitato provinciale per la difesa della Costituzione, che dopo il referendum del 22-23 marzo ha proseguito gli incontri pubblici sul territorio. Il Circolo ACLI di Lugo ha aderito al Comitato e partecipa all’organizzazione dell’appuntamento.
Al termine degli interventi sarà lasciato spazio alle domande e al dibattito con il pubblico.