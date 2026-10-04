Maxi operazione antidroga in Romagna: sequestrati oltre 25 chili di cocaina, valore circa 10 milioni di euro

Oltre 25 chili di cocaina sequestrati, quasi 30mila euro in contanti e due persone arrestate. È il bilancio di una complessa operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato tra la provincia di Rimini e quella di Forlì-Cesena. Secondo quanto riferito dagli investigatori, la droga sequestrata avrebbe avuto un valore sul mercato illecito stimato in circa 10 milioni di euro.

A finire in manette sono stati due cittadini albanesi, di 46 e 34 anni, ritenuti responsabili in concorso della detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, con la collaborazione della Squadra Mobile di Forlì-Cesena e del Commissariato di Polizia di Cesena.

L’indagine è partita da una mirata attività di osservazione e controllo sul territorio della provincia di Rimini. Gli investigatori hanno seguito i movimenti dei due uomini fino a individuare quello che, secondo la ricostruzione della Polizia, è stato il momento decisivo per intervenire.

Il blitz è scattato sabato pomeriggio a Morciano di Romagna. Gli agenti hanno assistito alla movimentazione sospetta di un voluminoso borsone, trasportato all’interno di una Citroen C3. A quel punto è scattato il controllo. La perquisizione ha permesso di trovare all’interno del borsone 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 22 chilogrammi.

Ma l’operazione non si è fermata a Morciano. Gli accertamenti sono proseguiti infatti a Cesena, dove gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini e di Forlì-Cesena, insieme agli agenti del Commissariato di Polizia, hanno individuato un ulteriore luogo nella disponibilità di uno degli arrestati.

Anche in questo caso la perquisizione ha dato esito positivo. Gli agenti hanno scoperto altri 2,7 chilogrammi circa di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato artigianalmente all’interno di un mobile televisore. Nello stesso ambiente sono stati inoltre trovati circa 29.500 euro in contanti e materiale ritenuto funzionale al confezionamento della sostanza stupefacente.

Il quantitativo complessivo sequestrato supera quindi i 25 chilogrammi di cocaina, una quantità che, secondo la stima fornita dalla Polizia di Stato, avrebbe potuto raggiungere un valore di circa 10 milioni di euro sul mercato illecito.

Al termine dell’attività, i due cittadini albanesi sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Rimini. Per entrambi l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, ai sensi degli articoli 110 e 73 del D.P.R. 309/1990. Per il 34enne viene contestata inoltre la detenzione ai fini di spaccio dell’ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione effettuata nel domicilio di Cesena.