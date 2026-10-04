Dalla partenza di Lugo al trionfo sul Titano: Davide Grigi vince la Lugo-San Marino

Dalla partenza di Lugo all’arrivo sul Titano, la 69ª Lugo-San Marino ha regalato una gara combattuta e un finale all’altezza della sua lunga tradizione. A conquistare la classica organizzata dalla S.C. Francesco Baracca è stato Davide Grigi, lecchese dell’Alba Orobia-Biassono, che ha trovato sulle rampe finali verso San Marino l’affondo decisivo.

Alle sue spalle hanno chiuso Matteo Baldacci, atleta di Martorano di Cesena della Pol. Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica, e il bulgaro Yakov Kristiyan Ivanov del Team Petrucci, protagonista di una lunga azione all’attacco.

Sono stati 162 i corridori al via da Lugo, impegnati sui 94,8 chilometri della classica. La corsa, come da tradizione, è stata caratterizzata da ritmi elevati e numerosi tentativi di fuga, ma la selezione decisiva si è fatta attendere fino alla parte finale.

Nella vallata del Marecchia Ivanov ha provato ad allungare, riuscendo a guadagnare terreno sul gruppo. Grigi e Baldacci si sono messi all’inseguimento e, una volta raggiunto il battistrada, hanno dato vita al finale decisivo.

Sulla salita verso San Marino il ritmo è aumentato ulteriormente. Ivanov ha perso progressivamente contatto, mentre Grigi e Baldacci sono rimasti a giocarsi la vittoria. Il lecchese, apparso particolarmente brillante, ha piazzato l’allungo decisivo poco prima di Borgo Maggiore, riuscendo a guadagnare quei secondi che gli hanno permesso di presentarsi da solo all’arrivo.

Per Davide Grigi, campione italiano XCO nel 2023 e protagonista negli ultimi anni soprattutto nel mondo della mountain bike, arriva così la prima vittoria stagionale su strada e un posto nell’albo d’oro di una corsa storica del territorio. «Sapevo che il finale poteva adattarsi alle mie caratteristiche – racconta Grigi – Ho cercato di gestire le energie per tutta la corsa e quando siamo rimasti davanti in pochi ho capito che poteva essere la giornata giusta. Vincere una gara come la Lugo-San Marino significa davvero tanto».

Baldacci ha difeso una meritata seconda posizione davanti a Ivanov. Quarto Sebastiano D’Aiuto, protagonista di una bella rimonta dopo una caduta nella prima parte della gara, mentre quinto è arrivato Riccardo Longo, compagno di squadra del vincitore.

Soddisfatto il presidente della S.C. Francesco Baracca, Ugo Zani, per una manifestazione che ha confermato ancora una volta il proprio richiamo: «Abbiamo assistito a una corsa bellissima, combattuta dall’inizio alla fine e disputata a velocità altissime. Ringrazio tutti i volontari, le forze dell’ordine, le amministrazioni coinvolte e naturalmente le società che hanno scelto di essere presenti. Per noi è motivo di orgoglio vedere ancora una volta una Lugo-San Marino così partecipata e spettacolare».

L’ordine d’arrivo