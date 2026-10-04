Giovani Democratici di Faenza, Margherita Veca è la nuova segretaria. Ha 21 anni e raccoglie il testimone da Fortini

Margherita Veca, 21 anni, è la nuova segretaria dei Giovani Democratici di Faenza. Studentessa universitaria e dipendente in una cooperativa del territorio, è stata proclamata venerdì 2 ottobre al termine del congresso di circolo dei GD, ospitato nella Sala delle Associazioni di via Laderchi e intitolato “Su la testa!”. Raccoglie il testimone da Andrea Fortini, che ha guidato il circolo negli ultimi dieci anni.

Nel presentare le linee del nuovo mandato, Veca ha indicato nell’equità e nell’uguaglianza sostanziale alcuni dei temi centrali del percorso che intende avviare alla guida del circolo. “Un Paese equo è un Paese che riconosce che le persone non partono tutte dalla stessa linea di partenza. L’uguaglianza formale senza quella sostanziale rischia di rimanere un guscio vuoto: non basta dire che siamo tutti uguali davanti alla legge se poi le condizioni materiali della vita dividono la società tra chi ce la fa e chi viene tagliato fuori. Il nostro obiettivo sarà lavorare in squadra con una visione chiara ed entusiasmo”.

Il congresso ha riunito iscritti, esponenti del Partito Democratico e delle istituzioni locali, insieme a diverse realtà associative del territorio. Tra gli intervenuti Gioventù Federalista Europea, ANPI, Sorelle Festival – Fatti d’Arte, Faenza Multi-Etnica, Comitato in Difesa della Costituzione e Legambiente.

L’assemblea si è aperta con i saluti istituzionali. Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha sottolineato l’importanza di portare il punto di vista delle nuove generazioni nella discussione pubblica e amministrativa. “Viviamo in un tempo di frattura talmente forte che il punto di vista delle nuove generazioni nel dibattito pubblico e amministrativo è non solo fondamentale, ma del tutto inevitabile. Senza i nativi del XXI secolo protagonisti nel costruire l’agenda e le soluzioni, diventa tutto estremamente difficile”.

Sono poi intervenuti il segretario provinciale del PD Nicola Dalmonte, il consigliere regionale Niccolò Bosi e il vicepresidente del Consiglio comunale di Faenza Filippo Franchi. Dalmonte ha richiamato il valore della rete giovanile sul territorio, invitando i Giovani Democratici a intervenire sui temi del dibattito politico e a costruire da protagonisti il proprio spazio nel futuro.

Sul fronte regionale è intervenuto il segretario dei GD dell’Emilia-Romagna Filippo Simeone, che ha ribadito il significato dell’autonomia politica della giovanile: «L’autonomia deve significare innanzitutto elaborazione politica, capacità di anticipare le battaglie e rappresentare i bisogni generazionali».

Per Andrea Fortini, il congresso ha rappresentato il passaggio di consegne dopo un decennio alla guida del circolo: “Abbiamo intitolato questo congresso “Su la testa” per guardare al domani senza paura, con coraggio e autonomia. Essere un gruppo militante significa non girarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie: dal dramma della precarietà che vive la nostra generazione, al tema della pace e delle discriminazioni. Lascio un gruppo nuovo, forte e pieno di energia”.

Nel corso dell’assemblea i giovani democratici faentini hanno inoltre presentato i diversi punti del documento politico del circolo, illustrando un lavoro costruito collettivamente.

Veca sarà affiancata da una nuova squadra di segreteria. Edoardo Argnani, consigliere comunale e studente universitario, sarà responsabile dell’Organizzazione, del Coordinamento della Segreteria e delle Relazioni Istituzionali e di Partito. Michele Loli, laureato in Scienze della comunicazione e dipendente nella pubblica amministrazione, assumerà invece gli incarichi di Responsabile dell’Iniziativa Politica Interna e della Comunicazione. Della segreteria farà parte anche Nicolò Cavina, studente universitario.