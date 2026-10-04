Il Sulmona non fa sconti al Russi: al Pala Valli finisce 7-1

Al Pala Valli il Russi trova una delle avversarie più solide del campionato e deve arrendersi alla capolista Sulmona, che si impone con un netto 7-1. I padroni di casa tengono il campo e provano a rimanere dentro la partita, ma alla lunga pagano la qualità e la concretezza degli abruzzesi. A complicare ulteriormente la serata anche l’infortunio di Spadoni, autore dell’unico gol russiano, e l’ennesima espulsione che costringerà la squadra a fare i conti con una nuova assenza nel prossimo turno.

Il Sulmona parte forte e dopo appena un minuto e mezzo passa in vantaggio: Nicolodi conquista palla sull’out di destra e con un sinistro fulmina Paciaroni sul primo palo. Al 5′ arriva il raddoppio. Galliani, appena entrato dalla panchina, riceve a dieci metri dalla porta e trova l’angolo con un sinistro non particolarmente potente, ma molto preciso.

Il Russi reagisce immediatamente e un minuto più tardi accorcia le distanze. È Spadoni a firmare l’1-2 direttamente su punizione: defilato sulla destra, calcia da un paio di metri fuori dall’area e manda il pallone nel sette lontano.

La partita resta aperta, ma nella ripresa il Sulmona torna a colpire. Al 5′ Severo realizza una punizione praticamente speculare a quella di Spadoni, questa volta dalla sinistra, riportando gli ospiti sul +2.

Al 9′ il Russi rimane in inferiorità numerica: Tommaso Grosso viene espulso per doppia ammonizione. Passa appena un minuto e gli abruzzesi ne approfittano con Santoro, servito in area dopo un efficace giro palla: a tu per tu con Paciaroni non sbaglia.

Ancora un minuto e Santoro concede il bis. Recuperata palla nella propria trequarti, il giocatore del Sulmona parte da solo, supera la pressione della difesa russiana e da oltre dieci metri trova un destro che sorprende Paciaroni sotto la traversa.

Il Russi prova a giocarsi la carta del portiere di movimento, ma non riesce a riaprire la partita. È invece il Sulmona a trovare altre due volte la rete. Al 14′ Nicolodi ruba palla all’ultimo uomo in maglia nera e, dopo essersi presentato solo davanti al portiere, firma il 6-1.

A un minuto e mezzo dalla fine arriva anche la tripletta personale di Santoro, che dalla propria metà campo trova un preciso pallonetto e sorprende il tentativo di copertura di Jacopo Grosso, schierato come portiere di movimento.