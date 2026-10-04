Incidente sulla via Salara Statale a Cervia: due persone ferite
4 ottobre 2026 | 11:02
Incidente stradale nella serata di sabato 3 ottobre sulla via Salara Statale, a Cervia. L’allarme è scattato intorno alle 21.57.
Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine. Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 51 anni, trasportato all’ospedale di Cesena con una valutazione sanitaria di media gravità, e una giovane donna di 24 anni, trasportata all’ospedale di Ravenna con una valutazione di maggiore urgenza.
La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.