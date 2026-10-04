Incidente sulla via Salara Statale a Cervia: due persone ferite

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine. Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 51 anni, trasportato all’ospedale di Cesena con una valutazione sanitaria di media gravità, e una giovane donna di 24 anni, trasportata all’ospedale di Ravenna con una valutazione di maggiore urgenza.