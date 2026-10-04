MEI 30 e Lode, migliaia di giovani nel centro di Faenza per la grande notte della musica indipendente

Una notte con il centro storico di Faenza pieno di musica, pubblico e giovani. Il sabato sera del MEI 30 e Lode, dedicato alla celebrazione dei trent’anni della manifestazione, ha portato migliaia di persone nelle piazze e nei diversi luoghi del festival, con concerti, dj set, incontri e appuntamenti dedicati alla nuova scena musicale italiana.

Un pubblico particolarmente numeroso ha seguito gli appuntamenti della serata, dal palco centrale a Piazza della Libertà, da Piazza Martiri della Libertà alla Molinella, fino a Palazzo Laderchi e Piazza Nenni. Un’affluenza che, secondo gli organizzatori, ha superato le aspettative e che conferma il ruolo assunto negli anni dal MEI nel calendario degli eventi faentini.

Nel pomeriggio erano già stati molto partecipati gli appuntamenti della Fiera del Disco e gli incontri del Forum del Giornalismo Musicale, della Mei Music Academy e del Mei Talk. In serata, invece, il pubblico si è concentrato sui concerti e sui diversi eventi musicali distribuiti nel centro storico.

Sul palco centrale sono saliti Corvi, Lamante, Birthh, Duo Bucolico, España Circo Este, Emma Tu ed Io, RN Squad, Motta e Cisco, mentre i Lacrima Party hanno coinvolto il pubblico con alcune delle canzoni più conosciute della musica indipendente. Affollati anche Onda Rosa Indipendente e la Woman DJ Battle con Max Monti in Piazza Martiri della Libertà.

Grande partecipazione anche in Piazza della Libertà per il palco dedicato agli artisti emergenti, dove tra i protagonisti ci sono state le Four Chette, giovane ensemble di quattordicenni già tra i vincitori di Faenza Rock. Molto frequentati anche i dj set indie della Piazza della Molinella e di Palazzo Laderchi.

Durante la serata, insieme al sindaco Massimo Isola, sono stati celebrati i sessant’anni di Un ragazzo di strada, lo storico brano dei Corvi che rappresenta uno dei pezzi più noti della stagione beat italiana. Spazio anche al ricordo delle battaglie legate all’occupazione della Electrolux, con la Fim Cisl Romagna, e alla figura del musicista faentino Ennio Sansoni, ricordato insieme a Matteo Babini.

La programmazione ha coinvolto anche le nuove generazioni attraverso le due anteprime dedicate al liscio e alla trap. Quest’ultima ha riempito Piazza Nenni, portando a Faenza una generazione di giovani cantautori e artisti legati al rap e alla scena della Gen Z. Per il liscio, invece, sono state valorizzate le nuove proposte indie di Lorenzo Kruger e delle Emisurela.

Per Giordano Sangiorgi e lo staff del MEI, la serata rappresenta la conferma della capacità della manifestazione di intrecciare musica, giovani, cultura, turismo e vita del centro storico. “Il MEI conferma ancora una volta di essere una grandissima manifestazione a traino turistico della città e del territorio dell’Unione e un potente motore di innovazione della cultura musicale giovanile. Cultura, giovani, turismo, notte, centro storico, formazione sono tutti i temi intrecciati al MEI che beneficiano di questo grandissimo evento storico ma giovanissimo. Grazie a tutti per i tanti complimenti ricevuti!”, dichiara Sangiorgi insieme allo staff.