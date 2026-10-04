Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni a Faenza con “Un Campione per Amico”

IMMAGINE DI REPERTORIO

Tennis, pallavolo, calcio e rugby nel cuore di Faenza, con quattro campioni pronti a scendere in campo insieme a centinaia di bambini. Mercoledì 7 ottobre piazza del Popolo ospiterà una tappa di “Un Campione per Amico”, il tour nazionale promosso con Sport e Salute che nell’edizione 2026 attraversa dodici città italiane per portare lo sport e i suoi valori educativi tra i più giovani.

Nel cuore della città verrà allestito un villaggio sportivo dove quattro figure di riferimento dello sport azzurro, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Martin Castrogiovanni, incontreranno i giovani per guidarli alla scoperta di tennis, pallavolo, calcio e rugby. La prima parte della giornata coinvolgerà oltre 500 alunni delle scuole primarie del territorio, impegnati in percorsi di gioco e confronto diretto con gli atleti. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, l’accesso sarà esteso all’intera cittadinanza e alle società sportive locali, a cui è stato rivolto un invito specifico a partecipare.

Per l’occasione verrà allestita una quinta area tecnica curata da Sport e Salute, riservata a pallacanestro, corpo libero ed esercizi motori, con uno spazio dedicato alle esibizioni delle associazioni faentine. L’evento, a partecipazione gratuita e con distribuzione di gadget per tutti i partecipanti, intende consolidare il legame tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e il tessuto sportivo locale.