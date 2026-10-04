Prima sconfitta stagionale per il Ravenna Fc: la Pianese vince 2-1
Arriva a Piancastagnaio la prima sconfitta stagionale del Ravenna. I giallorossi, ancora imbattuti, cadono per 2-1 sul campo della Pianese al termine di una partita con poche occasioni e decisa dalla doppietta di Bellini.
La Pianese passa in vantaggio al 16’ proprio con Bellini. La reazione del Ravenna è immediata: appena tre minuti più tardi, al 19’, Soleri firma il pareggio, realizzando il suo primo gol in maglia giallorossa.
L’equilibrio dura fino alla ripresa. Al 57’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bellini trova nuovamente la via della rete e porta la Pianese sul 2-1.
Da quel momento il Ravenna prova a spingere alla ricerca del pareggio e nell’ultima mezz’ora si sbilancia in avanti, ma la squadra toscana riesce a chiudere gli spazi e a difendere il vantaggio fino al fischio finale.
Per il Ravenna è dunque il primo stop del campionato, mentre la Pianese conquista la sua prima vittoria stagionale. Per i giallorossi si interrompe anche la striscia di imbattibilità della difesa, che aveva mantenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive.