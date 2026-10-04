Roberto Rosetti nuovo presidente provinciale di Coldiretti Senior

Roberto Rosetti, 71 anni, ravennate ed ex funzionario Coldiretti, è il nuovo presidente provinciale di Coldiretti Senior, il movimento dei pensionati coltivatori dell’organizzazione agricola. A lungo segretario di Zona per l’area di Ravenna, Rosetti è stato eletto al termine dell’assemblea provinciale che si è svolta al Villaggio del Fanciullo.

Alla riunione ha partecipato anche Giorgio Grenzi, presidente nazionale di Coldiretti Senior. L’assemblea ha inoltre ringraziato il presidente uscente Giancarlo Merendi per il lavoro svolto durante il suo mandato.

L’elezione è arrivata nella giornata del 2 ottobre, Festa dei Nonni, e ha offerto l’occasione per affrontare il ruolo che le persone anziane continuano ad avere nella vita delle famiglie e delle comunità, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo, alla tutela della salute e alla valorizzazione dell’esperienza dei pensionati.

Rosetti, dopo aver ringraziato per la fiducia ricevuta, ha sottolineato proprio la necessità di lavorare per valorizzare ulteriormente il ruolo dei pensionati attivi nella società, in una fase segnata anche dalle difficoltà economiche legate all’aumento dei costi e dagli effetti dei cambiamenti climatici sul settore agricolo.

Il presidente provinciale di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte, congratulandosi con il nuovo presidente, ha evidenziato il contributo dei senior anche nell’educazione delle nuove generazioni e nella trasmissione di conoscenze legate all’alimentazione, alla stagionalità e alle tradizioni agricole. “Sono i nonni pensionati, infatti, che soprattutto nelle campagne, continuano a trasmettere ai nipoti conoscenze, ricette, abitudini e valori legati al cibo e alla stagionalità dei prodotti”, ha sottolineato Dalmonte, richiamando anche l’attenzione sulla diffusione dei cibi ultraformulati e sulle conseguenze che abitudini alimentari scorrette possono avere sulla salute.

La giornata ha affrontato anche il tema della prevenzione sanitaria. Il pomeriggio è stato infatti dedicato alla prevenzione delle malattie della pelle, attraverso un approfondimento realizzato in collaborazione con ANT.

Secondo i dati citati da Coldiretti Senior, il ruolo dei nonni nelle famiglie italiane va però ben oltre l’educazione alimentare. Una famiglia italiana su tre farebbe affidamento sui nonni per contribuire all’equilibrio dei bilanci familiari, mentre, nelle famiglie in cui è presente almeno un nonno, sei su dieci si occupano dei nipoti, accompagnandoli anche a scuola e alle attività extrascolastiche. Il 32% offrirebbe inoltre un sostegno economico diretto e un ulteriore 8% contribuirebbe alle attività lavorative della famiglia, soprattutto nelle imprese agricole e artigiane. “È importante, dunque, valorizzare una presenza che da sempre rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e per le comunità – ha concluso Giorgio Grenzi -. L’età avanzata non significa infatti rinunciare a un ruolo attivo: esperienza, competenze, memoria e capacità possono continuare a essere messe a disposizione degli altri, creando relazioni e generando valore”.