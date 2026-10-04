Rossini a Lugo, la casa dove visse è in via Manfredi 25. In via Giacomo Rocca 14 c’è invece la casa di famiglia

È dunque qui che il giovane Rossini trascorse i suoi due anni lughesi, a breve distanza dalla casa dei canonici Malerbi, presso i quali iniziò a dedicarsi alla composizione. Un legame con quel periodo che è stato ricordato anche attraverso le luminarie dedicate alle celebri Sonate a quattro, composte proprio durante gli anni trascorsi a Lugo.

Diversa è la storia dell’edificio di via Giacomo Rocca 14. Si tratta della casa di proprietà della famiglia Rossini, appartenuta prima al nonno e poi al padre Giuseppe. Pur non essendo stata l’abitazione del giovane Gioacchino nel biennio 1802-1804, la casa è stata scelta dal Comune di Lugo per ospitare l’attuale Casa Rossini Lugo, il museo dedicato al compositore.