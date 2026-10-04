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Rossini a Lugo, la casa dove visse è in via Manfredi 25. In via Giacomo Rocca 14 c’è invece la casa di famiglia
Una precisazione storica arrivata alla redazione attraverso la Posta dei Lettori riguarda la casa in cui Gioacchino Rossini visse durante il suo soggiorno a Lugo, tra il 1802 e il 1804.
La ricostruzione storica indica via Manfredi 25 come l’abitazione nella quale la famiglia Rossini dovette stabilirsi al suo rientro da Pesaro nel 1802, dal momento che la proprietà di famiglia era in quel periodo occupata.
È dunque qui che il giovane Rossini trascorse i suoi due anni lughesi, a breve distanza dalla casa dei canonici Malerbi, presso i quali iniziò a dedicarsi alla composizione. Un legame con quel periodo che è stato ricordato anche attraverso le luminarie dedicate alle celebri Sonate a quattro, composte proprio durante gli anni trascorsi a Lugo.
Diversa è la storia dell’edificio di via Giacomo Rocca 14. Si tratta della casa di proprietà della famiglia Rossini, appartenuta prima al nonno e poi al padre Giuseppe. Pur non essendo stata l’abitazione del giovane Gioacchino nel biennio 1802-1804, la casa è stata scelta dal Comune di Lugo per ospitare l’attuale Casa Rossini Lugo, il museo dedicato al compositore.
Una distinzione che può sembrare un dettaglio, ma che aiuta a ricostruire con maggiore precisione il rapporto tra Rossini e Lugo: la casa museo è quella di famiglia, mentre la casa nella quale il giovane compositore abitò durante il suo soggiorno lughese si trova in via Manfredi 25.
Paolo M.