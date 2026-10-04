Soundscreen Film Festival, oggi il gran finale al Cinema Mariani: da Blow Up alla live-score sul Polo Sud

Cinema e musica si incontrano per l’ultima volta nell’undicesima edizione del Soundscreen Film Festival, che, oggi domenica 4 ottobre, chiude al Cinema Mariani di Ravenna con una giornata che attraversa epoche e linguaggi diversi. In programma la proiezione di Blow Up di Michelangelo Antonioni, i film vincitori dell’edizione 2026 e una nuova live-score dedicata a un documentario sulla spedizione di Robert Falcon Scott al Polo Sud.

La giornata conclusiva del festival, tra i pochi appuntamenti europei dedicati esclusivamente al rapporto tra cinema e musica, prenderà il via alle 16 con la retrospettiva Italia 66 e Blow Up, il capolavoro di Antonioni del 1966. Il film riporterà il pubblico nella swinging London degli anni Sessanta, anche attraverso le musiche composte da Herbie Hancock e la partecipazione straordinaria degli Yardbirds.

Alle 18 sarà invece il momento dei vincitori di Soundscreen 2026, con la riproposizione del lungometraggio e del cortometraggio premiati durante la cerimonia di sabato 3 ottobre.

Il voto del pubblico ha assegnato i seguenti premi:

Premio al Miglior Film Cortometraggio SSFF26 a: SHOWTIME (2026, Cina /Malesia / Svizzera) di Lam Can-Zhao

Premio Maurizio Principato al Miglior Film Lungometraggio SSFF26 a: CELTIC UTOPIA (2025, Svezia / Irlanda) di Dennis Harvey e Lars Lovén

La chiusura, alle 20.45, sarà affidata a uno degli Eventi Satellite della manifestazione: i Rigolò, formazione composta da Andrea Carella e Jenny Burnazzi, insieme al musicista e artista visivo Francesco Tedde, accompagneranno dal vivo The Great White Silence.

Il documentario utilizza le immagini originali girate da Herbert Ponting durante la spedizione britannica guidata da Robert Falcon Scott verso il Polo Sud tra il 1910 e il 1913. Un viaggio segnato anche dalla gara a distanza con la contemporanea spedizione norvegese guidata da Roald Amundsen, che sarebbe arrivata per prima al Polo Sud.

Tutti gli appuntamenti e le proiezioni del Soundscreen Film Festival sono a ingresso gratuito e si svolgono al Cinema Mariani, in via Ponte Marino 19 a Ravenna.

Albert Bucci, Direttore Artistico, ieri sera, ha voluto ringraziare a nome di tutto il Festival: “Il pubblico che ha partecipato ai nostri spettacoli e che ci ha sempre seguito durante questi anni. Senza retorica ringraziamo i partner istituzionali che sostengono Soundscreen fin dagli inizi: il MiC – Ministero della Cultura, l’Amministrazione Comunale di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Ringraziamo tutti coloro con cui abbiamo collaborato: Cinemaincentro, Bronson Produzioni, OpenDDB, Afic, Emilia-Romagna Film Commission, Cineteca di Bologna, Museo del Cinema di Torino, Cineteca di Milano e il gemellaggio con il Messina Opera Film Festival. Un sentito grazie a tutti gli autori dei film del festival, a tutti i musicisti che hanno realizzato le sonorizzazioni, agli ospiti e a tutto lo staff Soundscreen”.

Il Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema con il contributo del MiC – Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in partnership con Cinemaincentro, Bronson Produzioni, Emilia-Romagna Film Commission, Taxi Drivers, OpenDDB e Messina Opera Film Festival.

Per informazioni: soundscreen.org