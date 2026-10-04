Teatro, danza e disabilità: a Ravenna la terza edizione di “L’Arte che Include” 

Dal 6 ottobre al 22 novembre Ravenna ospita la terza edizione del festival L’Arte che Include, promosso da Nerval Teatro. Un programma diffuso che quest’anno si allarga a diversi luoghi della città, dal Teatro Zodiaco alle Artificerie Almagià, dal Teatro Rasi al Classis, passando per biblioteche, spazi per le famiglie e luoghi all’aperto.

Spettacoli, laboratori gratuiti e accessibili, incontri, appuntamenti per le scuole e una mostra fotografica compongono un calendario che mette al centro il rapporto tra arte e disabilità, proponendo quest’ultima non come un limite, ma come occasione di ricerca, espressione e incontro.

Il festival nasce dall’esperienza del Laboratorio Permanente “Il teatro è differenza”, attivo dal 2021 negli spazi del Teatro Zodiaco grazie all’interessamento dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna. Il laboratorio coinvolge circa venti persone con disabilità fisiche o psichiche, tra i 20 e i 70 anni, provenienti da tre cooperative del territorio: La Pieve, San Vitale e Selenia. Con il festival Nerval Teatro porta questa esperienza fuori dagli spazi del laboratorio, mettendola in dialogo con la città e con altri artisti e linguaggi.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è al Classis Ravenna – Museo della città e del territorio, dove dal 6 al 9 ottobre Nerval Teatro presenta Duetto / mise en espace itinerante, con Charly Neri e Flaminia Pasquini Ferretti e la regia di Maurizio Lupinelli.

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la figura di Maria Callas e il suo “doppio”, la tenia, trasformando il tema della malattia e della ferita in un elemento di relazione e di ricerca. Le repliche saranno accompagnate da “Ogni corpo è scena”, laboratorio teatrale inclusivo aperto alla comunità e rivolto a persone con e senza disabilità, studenti, educatori, caregiver e professionisti della relazione d’aiuto.

Sabato 10 ottobre, alle Artificerie Almagià, sarà la volta di Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo con Monumentum DA, una performance che mette in relazione lingua dei segni e danza. Lo spettacolo nasce già accessibile e può essere fruito sia da un pubblico sordo sia da un pubblico udente. Domenica 11 ottobre, al Teatro Zodiaco, le due artiste condurranno inoltre il laboratorio Forte Forte, aperto a tutti e senza limiti di età. Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con Cantieri Danza nell’ambito di Variazioni per Ammutinamenti 2026.

Dal 13 al 15 ottobre, alle Artificerie Almagià, sono invece in programma le matinée per le scuole superiori con La Buca di Nerval Teatro. Protagonista è Carlo De Leonardo, attore ravennate con disabilità che, insieme a Maurizio Lupinelli, affronta l’universo di Samuel Beckett attraverso una rilettura caratterizzata da elementi surreali e visionari. La produzione è stata realizzata grazie al sostegno del bando Accessibilità 2023 promosso dal Ministero della Cultura.

Dal 16 al 18 ottobre, in collaborazione con Schiusa, Elisa Pol e Chiara Lagani condurranno il laboratorio Abitare una domanda, dedicato ad alcune delle questioni affrontate da La vita degli animali di J.M. Coetzee. Il laboratorio sarà anche un’occasione per entrare nel processo creativo dello spettacolo, in programma al Teatro Rasi il 25 ottobre nell’ambito della programmazione di Schiusa.

Per i più piccoli sono invece previsti due appuntamenti con “Piccoli Yogi e Grandi Animali”, laboratorio di Elisa Pol / Nerval Teatro dedicato a bambine e bambini dai 2 ai 4 anni e ai loro genitori. Il primo sarà il 17 ottobre al Centro per le Famiglie, il secondo il 7 novembre alla Biblioteca Casa Vignuzzi. L’attività unisce yoga, narrazione, movimento e gioco ed è resa accessibile anche attraverso il servizio di interpretariato Italiano-LIS con supporto CAA.

Uno degli appuntamenti centrali del festival sarà “Beckettiana”, nuova produzione di Teatro degli Incamminati e Nerval Teatro, in scena venerdì 23 ottobre alle 21 al Teatro Rasi. Il lavoro nasce dal percorso di Nerval Teatro con attori con disabilità e dal progetto Casa Teatro Umana Mente, sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con la compagnia. Beckettiana è inserito nella programmazione de La Stagione dei Teatri di Ravenna Teatro.

La mostra in via Zirardini

Dal 28 ottobre al 22 novembre, via Zirardini ospiterà inoltre la mostra fotografica a cielo aperto “Non sono (in)differente”, realizzata da Marco Parollo e Nerval Teatro.

Quattordici fotografie documentano il lavoro svolto negli anni all’interno del Laboratorio Permanente Il teatro è differenza. A ogni immagine sono associate una parola e una citazione dal Diario delle differenze, progetto realizzato da un gruppo di studentesse del Liceo delle Scienze Umane di Ravenna, che hanno seguito il laboratorio accompagnate dallo studioso e docente Lorenzo Donati.

La mostra sarà inaugurata domenica 8 novembre con la performance site specific Non sono (in)differente, che porterà nello spazio pubblico le parole e le immagini del progetto.