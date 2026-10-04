“Tra terre e mari”, a Bagnacavallo torna La Piazza Universale: quattro giorni tra letteratura, acqua e professioni

Dalle pagine di Tomaso Garzoni, che nella sua celebre Piazza Universale di tutte le professioni del mondo raccontava anche marinai, gondolieri, zatterieri e corsari, parte un nuovo viaggio tra letteratura, cultura e professioni. È “Tra terre e mari: navigazioni umanistiche”, il tema della sesta edizione de “La Piazza Universale – Festival delle professioni”, in programma a Bagnacavallo dal 7 al 10 ottobre.

Dopo cinque edizioni dedicate ai grandi autori della letteratura italiana, la manifestazione amplia così il proprio percorso, mantenendo la sua vocazione di alta formazione umanistica e prendendo spunto proprio dall’opera più celebre dell’autore bagnacavallese Tomaso Garzoni.

Il tema della navigazione e il ruolo dell’acqua nella letteratura saranno al centro di quattro giornate che alterneranno attività seminariali, incontri pubblici e musica, coinvolgendo diversi luoghi della cultura bagnacavallese: l’ex convento di San Francesco, il centro culturale Le Cappuccine e il Teatro Goldoni. È prevista anche una tappa fuori Comune alla Casa Museo Olindo Guerrini di Sant’Alberto.

La manifestazione è promossa dal Comune di Bagnacavallo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ed è diretta da Carlo Ossola, presidente dell’Istituto Enciclopedia Treccani, Eleonora Conti del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, Domenico De Martino dell’Università di Pavia, Giacomo Jori dell’Università della Svizzera italiana di Lugano e Valerio Gigliotti dell’Università di Torino.

Le sessioni di studio prenderanno il via mercoledì 7 ottobre alle 15 alle Cappuccine e si concluderanno nella mattinata di venerdì 9. Attraverso autori fondamentali della letteratura di epoche diverse, da Montale a Yourcenar, da Dante a Pavese, si parlerà di acqua e navigazione, con approfondimenti che toccheranno anche il cinema, il diritto e l’attualità.

Uno degli appuntamenti centrali sarà quello con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori della provincia di Ravenna. Venerdì 9 ottobre alle 15.30, al Teatro Goldoni, potranno dialogare con i docenti sul tema “La regina delle metamorfosi: l’acqua. Immagini, racconti e desideri”.

Accanto alle attività seminariali sono in programma due incontri e un concerto. Mercoledì 7 ottobre alle 21, nella Sala di Palazzo Vecchio, il contrammiraglio Marco Mascellani parlerà di “L’Amirai – Luigi Longanesi Cattani uomo dello Stato”.

Giovedì 8 ottobre alle 21, al Teatro Goldoni, sarà invece protagonista la musica con Alessandro Tampieri, Alessandro Palmeri e Valeria Montanari di Accademia Bizantina, impegnati nel concerto “Naviganti, portonari, gondolieri e corsari: il mare nella musica strumentale italiana del Sei-Settecento”.

A chiudere la manifestazione sarà sabato 10 ottobre alle 16, nella sala didattica delle Cappuccine, Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, che dialogherà sul tema “Pirati e corsari nel mare di Romagna”.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico. Per il concerto è consigliata la prenotazione. L’organizzazione è a cura dell’associazione Progetto 21.