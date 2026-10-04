Trofeo CONI, il karate romagnolo in gara a Bari: con l’Emilia Romagna i ravennati Medri e Vetrano del Fight Club

C’è anche un pezzo di Romagna nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna di Karate che da oggi è protagonista al Trofeo CONI di Bari. Sono Bianca Medri e Giovanni Vetrano, entrambi del Fight Club Ravenna, e Francesco Pieraccini dell’Edera Karate Forlì, inseriti nella squadra regionale per la specialità del Kumite.

Il Trofeo CONI, manifestazione nazionale dedicata ai giovani, entra oggi nel vivo con la sfilata delle rappresentative regionali allo Stadio della Vittoria di Bari. Per i ragazzi sarà l’occasione per confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia e vivere un’esperienza che va oltre la gara.

Medri, Vetrano e Pieraccini saranno impegnati nel Kumite, la specialità del Karate basata sul combattimento a contatto controllato. La rappresentativa regionale sarà guidata dal tecnico bolognese Mimmo Barone.

Completano la squadra dell’Emilia-Romagna, nella specialità del Kata, Alessandro Serra dell’ASD Efeso Karate Team e Rebecca Zanarini dell’ASD Ki Oshi Modena.

Per il Fight Club Ravenna la convocazione di Bianca Medri e Giovanni Vetrano rappresenta il riconoscimento del percorso compiuto dai due giovani atleti, tra allenamento, impegno e continuità. La loro presenza porta così anche Ravenna sul palcoscenico nazionale del Trofeo CONI.

«Siamo orgogliosi e intensamente emozionati – commenta il Maestro Vito Durante, presidente e direttore tecnico del Fight Club Ravenna –. Per questi ragazzi sarà un viaggio che va ben oltre la competizione. Il nostro augurio è che possano viverlo fino in fondo, divertirsi, confrontarsi e portare con orgoglio i colori dell’Emilia-Romagna. Per noi è una grande soddisfazione sapere che Ravenna sarà presente anche nel Karate.»

Il Trofeo CONI sarà quindi soprattutto un’esperienza di sport e confronto per i giovani atleti, chiamati a misurarsi con ragazzi provenienti da diverse regioni italiane e a condividere i valori di rispetto e spirito di squadra.