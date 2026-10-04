Turisti inglesi in crescita a Ravenna, la Fondazione Cassa guarda ai Musei Byron: “Una straordinaria attrazione internazionale”

‘L’aumento di oltre il 20% dei turisti inglesi in arrivo a Ravenna nei soli primi mesi del 2026, sommato a quello del 12% dell’anno scorso, conferma la straordinaria attrazione dei Musei Byron e del Risorgimento a livello internazionale e la straordinaria intuizione avuta venti anni da dal Presidente Patuelli nel dedicare al suo più illustre ospite il Palazzo di Via Cavour’. Mirella Falconi Mazzotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che ha fortemente creduto nei Musei Byron e del Risorgimento, commenta con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio i dati sulle presenze turistiche ufficializzati dall’Assessore al Turismo Fabio Sbaraglia.

‘In questi due anni di vita i Musei si sono rivelati, fin da subito, un successo internazionale straordinario, testimoniato sia dalle presenze importanti registrate al Palazzo dei Musei, da iniziare dalla visita di vari Capi di Stato e dei vertici dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana, per non citare tutte le autorità culturali e istituzionali, i personaggi del mondo della musica, dell’arte e del teatro; ma questo risultato è stato, fin dall’inizio, sottolineato dalla grande mediatica internazionale che ci ha consentito di essere visti, raccontati, sognati e infine visitati da migliaia di persone di tutto il mondo”.