Variazioni per Ammutinamenti, a Ravenna arriva “Io danzo, io parlo” di Kinkaleri

Un alfabeto da scrivere con il corpo, trasformando ogni lettera in un movimento: è il codice K ideato dal collettivo fiorentino Kinkaleri, al centro di “Io danzo, io parlo”, la performance partecipativa in programma domenica 4 ottobre alle 17.30 alle Artificerie Almagià di Ravenna nell’ambito di Variazioni per Ammutinamenti, il festival curato dall’associazione Cantieri Danza.

Lo spettacolo coinvolge adulti e bambini nella trasmissione del codice K, un alfabeto gestuale nel quale ogni lettera corrisponde a un movimento semplice, così da poter essere trascritta direttamente sul proprio corpo, in una dinamica continua nello spazio e nel tempo. La performance è pensata sia come momento di pratica sia come occasione di osservazione.

Kinkaleri nasce a Firenze nel 1995 ed è attualmente formato da Massimo Conti, Marco Mazzoni e Gina Monaco. Il collettivo opera tra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, performance, installazioni, allestimenti e materiali sonori, cercando un linguaggio non sulla base di uno stile, ma direttamente nell’evidenza di un oggetto.

Prima dello spettacolo, alle 16.15, sempre alle Artificerie Almagià, è in programma Voli letterari – un dialogo con i libri, laboratorio di letture dedicato a bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni, in compagnia di Momo – Libreria per ragazzi. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Libreria per ragazzi Momo nell’ambito di Mini Momo Fest.

Variazioni per Ammutinamenti 2026 è organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza, con la direzione artistica di Francesca Serena Casadio e Giulia Melandri. Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, ATER Fondazione e Institut Ramon Llull, e con il sostegno di Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, del Governo di Spagna – Ministero della Cultura e Red Acieloabierto e del Network Anticorpi XL.

Info:

info@festivalammutinamenti.org – 320 9552632

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