Via Baiona, cittadini e istituzioni a confronto prima della chiusura di quattro mesi
Sarà una settimana di incontri e confronti sulla prevista chiusura di via Baiona, tra Ravenna e Porto Corsini, per i lavori che dovrebbero partire alla fine di ottobre e protrarsi per circa quattro mesi.
Il primo appuntamento sarà martedì 6 ottobre in Consiglio comunale, dove il consigliere di Fratelli d’Italia Falco Caponegro porterà la questione all’attenzione della Giunta con un Question Time. Poi, secondo quanto riferito dal presidente della Pro Loco, il 9 ottobre è previsto un incontro in municipio a Ravenna con Camelliani e Del Conte.
Al centro del confronto ci sono le conseguenze della chiusura totale della strada e le possibili alternative, dopo le richieste emerse anche dall’assemblea pubblica di Porto Corsini, a settembre. (Leggi l’articolo sull’assemblea)
Sono quattro, in particolare, i punti sui quali Caponegro chiederà risposte alla Giunta: se la chiusura totale sia effettivamente inevitabile e quali alternative siano state valutate; come saranno garantiti scuolabus, trasporto pubblico, accesso ai luoghi di lavoro e interventi di ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine; se la chiusura sia stata verificata anche rispetto ai Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell’area; quali misure siano previste per limitare costi e disagi per residenti e lavoratori.
Il consigliere ha invitato i residenti dei Lidi Nord a partecipare alla seduta del Consiglio comunale. «Porto Corsini e i Lidi Nord meritano risposte chiare prima che via Baiona venga chiusa, non dopo», sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d’Italia.