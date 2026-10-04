Via Baiona, cittadini e istituzioni a confronto prima della chiusura di quattro mesi

Sarà una settimana di incontri e confronti sulla prevista chiusura di via Baiona, tra Ravenna e Porto Corsini, per i lavori che dovrebbero partire alla fine di ottobre e protrarsi per circa quattro mesi.

Sono quattro, in particolare, i punti sui quali Caponegro chiederà risposte alla Giunta: se la chiusura totale sia effettivamente inevitabile e quali alternative siano state valutate; come saranno garantiti scuolabus, trasporto pubblico, accesso ai luoghi di lavoro e interventi di ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine; se la chiusura sia stata verificata anche rispetto ai Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell’area; quali misure siano previste per limitare costi e disagi per residenti e lavoratori.