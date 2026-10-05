Casa San Michele apre alla cittadinanza, Schiano: “Un progetto nato dall’ascolto della comunità”

Giancarlo Schiano

Ha aperto ufficialmente alla cittadinanza “Casa San Michele”, il nuovo condominio eco-energetico e solidale per anziani autosufficienti (CESAA), realizzato attraverso la riqualificazione dell’ex scuola della frazione di San Michele.

La struttura nasce con l’obiettivo di trasformare un immobile pubblico dismesso in uno spazio dedicato all’autonomia degli anziani, alla socialità e alla condivisione di servizi, con particolare attenzione anche all’efficienza energetica.

Il progetto ha preso forma a partire dalle richieste avanzate dal comitato cittadino e ha compiuto un passaggio istituzionale nel maggio 2023, quando il Consiglio comunale approvò all’unanimità una mozione presentata da Giancarlo Schiano, allora consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e oggi assessore. L’intervento si è successivamente concretizzato attraverso risorse del Comune di Ravenna e fondi del PNRR.

“Vedere ‘Casa San Michele’ aperta e viva è una soddisfazione enorme – dichiara Schiano –. I progetti veri appartengono ai cittadini e a chi lavora con costanza sul territorio. Questo intervento nasce dall’ascolto della comunità e ha trovato il suo primo, fondamentale tassello istituzionale nella mozione approvata all’unanimità in Consiglio a maggio 2023”.

Secondo Schiano, l’esperienza ravennate può rappresentare un modello anche per le politiche nazionali dedicate al cohousing e alla longevità. Il percorso è stato infatti ripreso dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale, fino alle iniziative parlamentari promosse in Senato.