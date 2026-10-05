Chiusura di via Baiona, Ancisi: “In Consiglio nessun dibattito, solo otto minuti di question time”

Foto d'archivio.

Sulla prevista chiusura di via Baiona, nel Consiglio comunale del 6 ottobre non ci sarà un vero e proprio dibattito, ma un question time della durata complessiva di otto minuti. A precisarlo è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, intervenendo dopo l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Caponegro alla Giunta Barattoni.

L’interrogazione punta a ottenere risposte sugli interrogativi emersi durante l’assemblea pubblica del 29 settembre a Porto Corsini, dove diversi cittadini hanno manifestato la propria contrarietà alla chiusura della strada.

Ancisi precisa che i cittadini potranno assistere alla seduta, ma non intervenire. “Trattandosi di un question time, non assisteranno neppure ad un dibattito, bensì ad un botta e risposta tra l’interrogante e l’assessore delegato dal sindaco”, spiega il capogruppo. I tempi previsti saranno due minuti per illustrare l’interrogazione, quattro per la risposta dell’assessore e altri due per la replica del consigliere.

Secondo Ancisi, quattro minuti difficilmente consentiranno all’assessore di fornire risposte esaustive alle “giuste e complesse rivendicazioni avanzate dall’assemblea pubblica”. Per questo ritiene necessario affrontare nuovamente la questione in un incontro pubblico.

Il capogruppo annuncia quindi un successivo confronto politico sui problemi di Porto Corsini. Nel Consiglio comunale del 13 ottobre è infatti prevista la discussione della sua mozione “Porto Corsini stremata dal traffico crociere merita benefici compensativi”.