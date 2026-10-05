CM investe a Lugo: inaugurato il nuovo stabilimento da 11mila metri quadrati

CM inaugura a Lugo il nuovo stabilimento di via Enrico Fermi, un investimento con cui l’azienda punta a migliorare l’efficienza produttiva, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, rafforzando al tempo stesso il legame con il territorio. La nuova sede è stata presentata alla presenza di dipendenti, clienti, partner e istituzioni, tra cui la sindaca di Lugo Elena Zannoni.

Lo stabilimento si sviluppa su una superficie complessiva di 11mila metri quadrati, di cui 5mila coperti, e segna una nuova tappa nel percorso di CM, azienda attiva da oltre cinquant’anni nella progettazione e produzione di attrezzature per la movimentazione agricola e industriale.

La struttura è stata organizzata per rendere più funzionali le diverse fasi produttive, dalla lavorazione delle materie prime al collaudo e alla spedizione dei macchinari, con una nuova disposizione delle aree di lavoro e spazi più ampi per i dipendenti. Tra gli interventi realizzati figurano un sistema di aspirazione centralizzato e il passaggio alle vernici ad acqua, con l’obiettivo di migliorare l’ergonomia e la sicurezza degli operatori e ridurre l’impatto ambientale.

Il nuovo stabilimento rientra inoltre in un progetto Industry 4.0 di digitalizzazione dei processi produttivi, che prevede la progressiva introduzione di macchinari interfacciati e software per la gestione da remoto e il tracciamento delle diverse fasi di lavorazione.

Accanto agli uffici e agli ambienti destinati alla formazione è stato realizzato anche un nuovo Hub, concepito per ospitare eventi e presentazioni di prodotti, ma anche mostre, concerti, presentazioni di libri e altre iniziative culturali aperte al territorio.

Sul fronte energetico, l’edificio è certificato in classe A2 e utilizza sistemi di climatizzazione che non prevedono combustibili fossili, privilegiando l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sulla copertura. La struttura dispone inoltre di un sistema di monitoraggio continuo antisismico, progettato per rilevare eventuali anomalie statiche e dinamiche legate alle sollecitazioni dell’edificio.

CM ha scelto dunque di proseguire il proprio percorso a Lugo, investendo in una sede che, nelle intenzioni della CEO Antonella Babini e della Head of Sales Martina Calini, dovrà accompagnare la crescita dell’azienda e allo stesso tempo diventare, attraverso il nuovo Hub, uno spazio di incontro aperto anche alla comunità locale.