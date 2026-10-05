Completati i lavori al sottopasso di Godo di Russi per ridurre il rischio di allagamenti

Sono stati completati a Godo, frazione di Russi, i lavori per mettere in sicurezza il sistema di sollevamento dell’acqua del sottopasso lungo l’asse di via Mazzini e via Croce. L’intervento, del valore complessivo di 100mila euro, ha previsto la sostituzione e lo spostamento in superficie del gruppo elettrogeno che alimenta le pompe, evitando così che possa essere nuovamente compromesso in caso di allagamento.

Il vecchio impianto era infatti collocato in un vano tecnico accessibile dal sottopasso ciclopedonale che collega via Mazzini con via Croce. Durante l’alluvione del 2023 il locale era finito completamente sott’acqua, impedendo il funzionamento delle pompe e rendendo inagibile il sottopasso.

Il nuovo gruppo elettrogeno è stato inaugurato sabato 3 ottobre, in occasione della sagra paesana, alla presenza della sindaca Valentina Palli, degli assessori Eleonora Mazzoni e Gianluca Zannoni e dei rappresentanti del Consiglio di Zona di Godo-Cortina Massimo Solleciti e Sonia Montanari.

L’opera rappresenta per Russi l’ultimo intervento del pacchetto finanziato attraverso l’Ordinanza 13 del Commissario straordinario per la Ricostruzione, destinato alla sistemazione delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione del maggio 2023.

Dal 2024 a oggi i fondi assegnati al Comune di Russi, 890.410 euro complessivi, hanno consentito di intervenire sulla rete viaria di Russi, Godo e San Pancrazio, con la sistemazione degli avvallamenti, il rifacimento dei fossi e il ripristino dell’asfalto. I lavori hanno interessato, interamente o in alcuni tratti, via Prada, via Polzoviera, via Stelloni, via Chiarantane, vicolo Chiarantane, via Santa Caterina, via Bruffaiaga, via Santa Giustina, via San Giuseppe, via Rivalona, via Croce, via Macallo, via Chiesuola e via Vico.

A questi interventi si aggiungono quelli realizzati con i finanziamenti dell’Ordinanza 35, utilizzati per ripristinare la pavimentazione nei tratti allagati e bonificare localmente i cedimenti del sottofondo stradale. Le opere hanno riguardato via Prada, via Calderana, vicolo Calderana, via Ilaria Alpi, largo Bersaglieri, via Brunetta, via Fossetta Prati, via Bosca, via Braccianti, il marciapiede di via Molinaccio e via Santa Caterina.