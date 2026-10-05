Comune di Cervia e Forum provinciale del Terzo Settore a confronto su progetti e collaborazione

Il sindaco di Cervia Mirko Boschetti e il vicesindaco Gianni Grandu, con delega al Terzo settore, hanno incontrato i rappresentanti del Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna per un confronto sulle attività svolte sul territorio e sui futuri ambiti di collaborazione.

All’incontro hanno partecipato Walter Raspa, portavoce del Forum provinciale, e Simone Righi, coordinatore provinciale giovani del Forum.

Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Ravenna è un ente non profit che svolge un ruolo di rappresentanza unitaria del Terzo settore, occupandosi dei rapporti con istituzioni, enti pubblici e associazioni, del coordinamento e del sostegno delle reti interassociative, della comunicazione di progetti e istanze e della formazione degli enti. Attualmente vi aderiscono 21 associazioni della società civile attive nella provincia di Ravenna, mentre sono in fase di attivazione diverse consulte e gruppi di lavoro tematici.

Nel corso dell’incontro si è discusso in particolare della valorizzazione delle attività e delle esperienze promosse dai cittadini organizzati sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e delle comunità, e dello sviluppo di percorsi basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sostenibilità.