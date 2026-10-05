Da lista elettorale ad associazione: nasce ¡FAI! – Faenza Agisce Insieme Aps

Nasce a Faenza l’associazione ¡FAI! – Faenza Agisce Insieme Aps, costituita dai cinque soggetti che alle elezioni comunali dello scorso maggio avevano promosso la lista ¡FAI!-AVS. L’esperienza elettorale aveva portato all’elezione in Consiglio comunale di Martino Albonetti e alla nomina ad assessore di Gianluca Baccarini.

I cinque promotori hanno ora deciso di riunirsi in un’unica associazione con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato durante la campagna elettorale e portare avanti gli obiettivi allora proposti.

¡FAI! si presenta nel panorama politico e culturale faentino richiamandosi alla tutela della dignità della persona e dell’ambiente e indicando tra i propri principi la solidarietà, la libertà, l’equità tra generi e culture diverse, la giustizia sociale e il rispetto dei principi della Costituzione antifascista.

Alla presidenza dell’associazione è stata nominata Kombola Tanesini Ramadhani Mussa, mentre la vicepresidente è Ilaria Tarozzi. Il Consiglio direttivo è composto da undici membri, con l’intento di rappresentare le diverse provenienze che hanno dato vita al progetto e mettere a disposizione competenze in diversi ambiti.