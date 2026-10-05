Fuoco a rifiuti e sterpaglie in un parco del centro di Ravenna: denunciato un uomo

Ha appiccato un incendio a rifiuti e sterpaglie all’interno di un parco nella zona centrale di Ravenna ed è stato sorpreso dalla Polizia mentre stava ancora alimentando le fiamme. L’uomo, di nazionalità pakistana, è stato individuato e denunciato nella giornata di ieri domenica 4 ottobre, per combustione illecita di rifiuti.

L’intervento è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando le Volanti della Questura hanno ricevuto la segnalazione di un incendio in corso. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi istanti e hanno sorpreso l’uomo mentre, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, stava alimentando il fuoco.

Le fiamme erano ancora di dimensioni contenute e l’intervento degli agenti ha permesso di fermare subito l’uomo, evitando che l’incendio potesse estendersi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento.

I poliziotti hanno inoltre raccolto le testimonianze di alcune persone presenti nel parco, che hanno riferito di avere visto l’uomo appiccare il fuoco. I testimoni avrebbero anche cercato di convincerlo a interrompere la sua azione, senza riuscirci.