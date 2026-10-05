Il centrodestra di Lugo fa il punto sull’opposizione e guarda al 2029

Le forze di opposizione di Lugo si sono riunite venerdì sera al Salone Estense per fare il punto sull’attività politica e consiliare degli ultimi mesi e indicare alcune delle priorità sulle quali intendono concentrare il lavoro futuro. All’incontro hanno partecipato i capigruppo consiliari e i rappresentanti del centrodestra, con interventi dedicati a rifiuti, funzionamento dell’Unione dei Comuni, mobilità, sicurezza, cattivi odori e rischio idrogeologico.

Ad aprire il quadro politico è stato Simone Camanzi, capogruppo di Area Liberale, che ha ribadito la valutazione critica nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, giudicata dalle opposizioni inadeguata ad affrontare le principali criticità del territorio.

Sul fronte dei servizi ambientali, Francesco Martelli, capogruppo della Lega, si è soffermato sulla gestione dei rifiuti e sui costi sostenuti dai cittadini. «Alla fine della scorsa legislatura si è adottato il sistema del porta a porta per la raccolta, chiedendo un notevole sforzo ai cittadini, e in questi anni la differenziata è aumentata in maniera esponenziale nel nostro Comune – ha dichiarato –. Tuttavia, la tariffazione puntuale e gli sconti sulla Tari, promessi a suo tempo dall’amministrazione, sono ancora un miraggio. Al contrario, assistiamo purtroppo a un aumento costante delle tariffe».

Donatella Donati, capogruppo di Forza Italia, ha invece posto l’attenzione sul funzionamento del Consiglio dell’Unione dei Comuni, sollevando perplessità sulla rappresentatività dell’organo. In particolare, Donati ha evidenziato l’assenza dei consiglieri di tutti i gruppi presenti nei singoli consigli comunali e il fatto che, a suo giudizio, le percentuali di voto non rispecchino pienamente quelle dei consiglieri eletti.

Alle proposte sulla mobilità si è dedicato Francesco Barone, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha illustrato una mozione per avviare una sperimentazione di collegamenti con navette tra Lugo e le frazioni. L’obiettivo indicato è ridurre l’isolamento delle aree periferiche e facilitare gli spostamenti di studenti, lavoratori e anziani.

Gian Marco Grandi ha richiamato alcuni dei temi affrontati nelle ultime interrogazioni consiliari, a partire dalle persistenti segnalazioni dei cittadini per i cattivi odori avvertiti in diverse zone della città. Spazio anche alla sicurezza urbana e alla coesione sociale, con la proposta di verificare i regolamenti per valutare eventuali interventi sui sussidi destinati alle famiglie di minori autori di reati che rifiutino il percorso con i servizi sociali.

Grandi ha poi rivolto lo sguardo alle prossime elezioni amministrative: «In vista del 2029 apriamo a tutte le forze politiche e civiche che non si rispecchiano nelle posizioni radicali di questa giunta».