Il Premio Fantini Club a Dallara e Pontremoli: “Per essere competitiva un’azienda ha bisogno del territorio”

Dalla nascita in un garage di Varano de’ Melegari alle monoposto che corrono sui circuiti di tutto il mondo. È la storia di Dallara Automobili, protagonista della 15ª edizione del Premio Fantini Club “I protagonisti d’impresa nel mondo”, consegnato domenica sera al Fantini Club di Cervia.

Per la prima volta il riconoscimento è stato attribuito a due persone: Giampaolo Dallara, fondatore e presidente dell’azienda, e Andrea Pontremoli, socio e amministratore delegato. A consegnare il premio sono stati il sindaco di Cervia Mirko Boschetti e la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, insieme al patron del Fantini Club Claudio Fantini.

Fondata nel 1972 da Giampaolo Dallara, l’azienda parmense conta oggi oltre 900 dipendenti e una presenza anche negli Stati Uniti. Dallara è fornitore unico delle vetture utilizzate in diversi campionati internazionali, tra cui IndyCar, Indy NXT, Formula 2, Formula 3 e Formula E, oltre a costruire vetture per WEC e IMSA e a fornire consulenza ingegneristica anche in Formula 1 e NASCAR.

Una crescita alla quale dal 2007 ha contribuito anche Pontremoli, arrivato in Dallara dopo una lunga esperienza in IBM Italia. Al suo ingresso l’azienda contava circa 160 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato: oggi i lavoratori sono più di 900 e il fatturato è aumentato di circa cinque volte.

Giampaolo Dallara non ha potuto partecipare alla cerimonia, dopo il recente rientro dagli Stati Uniti per il suo ingresso nella Hall of Fame dell’automotive a Detroit, ma è intervenuto attraverso un videomessaggio.

“Credo che ci sia qualcosa che accomuna la storia del Fantini Club e quella di Dallara: partire da un territorio dalle radici forti e riuscire a portare il nome ben oltre i confini, senza mai perdere il legame con la propria terra”, ha sottolineato l’ingegnere, condividendo poi il riconoscimento con quanti hanno contribuito alla crescita dell’azienda e con lo stesso Pontremoli.

A ritirare il premio è stato proprio l’amministratore delegato, che nel suo intervento ha posto l’accento sul rapporto tra impresa e territorio.

“Non puoi pensare di essere competitivo se non è competitivo il territorio nel quale ti trovi – ha spiegato Pontremoli –. Se noi abbiamo successo è perché anche le aziende che si trovano nel nostro territorio hanno successo. Non possiamo fare macchine di altissimo livello se poi non abbiamo un servizio alberghiero o un ristorante di altissimo livello. Tutto il sistema deve riuscire a crescere insieme alle aziende di più alto livello”.

Un concetto che Pontremoli porta avanti anche come presidente della Motor Valley, realtà che riunisce alcuni dei marchi simbolo dell’automotive emiliano-romagnolo, da Ferrari a Lamborghini, passando per Maserati, Ducati, Pagani e Dallara.

“Il fatto di poterli rappresentare – ha aggiunto – mi dà la possibilità di lavorare non più su un ego-sistema, cioè un sistema fatto su te stesso, ma su un eco-sistema: un valore che viene condiviso per crescere ulteriormente”.

Nel corso della serata Pontremoli si è soffermato anche sui principi che, a suo giudizio, permettono a un’impresa di continuare a innovare: umiltà, lealtà e curiosità.

“Dallara riesce ad essere innovativa proprio perché lavora su un concetto che non è tecnologico, ma sui propri valori – ha spiegato –. Il mio lavoro adesso non è vedere quello che abbiamo fatto, ma quello che lascio e che lasciamo. E quello che lasciamo sono proprio questi valori”».

L’umiltà, secondo Pontremoli, serve ad ascoltare e comprendere ciò che rappresenta valore per il cliente; la lealtà riguarda invece il rapporto con collaboratori, clienti e fornitori, mentre la curiosità significa “non accontentarsi mai” e continuare a cercare qualcosa di nuovo in grado di fare la differenza.

Nato nel 2007, il Premio Fantini Club “I protagonisti d’impresa nel mondo” è dedicato agli imprenditori italiani capaci di affermare le proprie aziende sui mercati internazionali senza perdere il rapporto con il territorio di origine. Tra i premiati delle precedenti edizioni figurano Antonio Patuelli, Nerio Alessandri, Oscar Farinetti, Guido Barilla, Urbano Cairo, Massimo Zanetti, Alessandro Benetton, Marco Boglione, Emma Marcegaglia e Massimo Bottura.

“La storia di Dallara rappresenta perfettamente lo spirito con cui è nato questo Premio – ha commentato Claudio Fantini –. Una storia che parte da un territorio, cresce grazie alle persone e alle loro competenze e riesce a portare nel mondo un’eccellenza italiana senza perdere il legame con le proprie radici”.