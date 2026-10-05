“La pace si fa strada”, una mostra ricorda la Marcia della pace Fusignano-Marzabotto del 1961

Il percorso della mostra è iniziato a Fusignano il 4 settembre, con l’inaugurazione all’auditorium “Arcangelo Corelli”. L’esposizione ha riportato alla luce fotografie, documenti, volti, bandiere e testimonianze di quella straordinaria mobilitazione popolare, permettendo alla comunità di riscoprire una pagina importante della propria storia civile. Il 22 settembre, sempre all’auditorium Corelli, la storia della marcia è stata al centro di una serata pubblica condotta da Laura Orlandini, con immagini e testimonianze dedicate a quel cammino di 90 chilometri e alle persone che lo animarono.

Ora la mostra ha raggiunto Marzabotto, dove è stata inaugurata il primo ottobre, completando idealmente il percorso iniziato a Fusignano.

“Sessantacinque anni fa furono centinaia di persone a mettersi in cammino da Fusignano verso Marzabotto, portando con sé una richiesta di pace che attraversava un’epoca segnata dalla paura della guerra e dalla contrapposizione tra le grandi potenze – dichiara il sindaco di Fusignano Nicola Pondi -. Oggi siamo noi a ripercorrere quella strada attraverso la memoria e la cultura. Questa iniziativa ci ricorda che la pace non è un concetto astratto, ma qualcosa che le comunità possono costruire attraverso l’incontro, il dialogo e la partecipazione. Fusignano e Marzabotto sono tornate a mettersi in movimento insieme: due comunità profondamente legate dai valori della resistenza, della democrazia e della pace”.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra i Comuni di Fusignano e Marzabotto, le sedi territoriali Spi-Cgil di Ravenna e Bologna, lo Spi-Cgil regionale e il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, che conserva gran parte della documentazione fotografica della marcia. La mostra è curata da Eloisa Betti e Laura Orlandini, con la realizzazione grafica di Carloalberto Canobbi.