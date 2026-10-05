Martedì si riunisce il Consiglio comunale di Ravenna: dal PalaCosta al progetto Agnes, tutti i temi in aula

Si riunirà domani, martedì 6 ottobre alle 15, il Consiglio comunale di Ravenna, con una seduta che prevede question time, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su numerosi temi, dalla viabilità alla sicurezza, dalla manutenzione del verde alle aree camper, fino al progetto Agnes. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna e sulla piattaforma Consiglicloud.

La seduta si aprirà con tre question time. Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) porterà in aula il caso degli alberi del giardino pubblico di Sant’Alberto danneggiati durante le manutenzioni; Falco Caponegro (Fratelli d’Italia) chiederà chiarimenti sulla chiusura di via Baiona a Porto Corsini e sulle possibili alternative alla chiusura totale, mentre Veronica Verlicchi (La Pigna – città, forese, lidi) interverrà sui problemi di illuminazione e sui ritardi nei lavori al PalaCosta.

Numerose le interrogazioni. Caponegro ne presenterà tre, dedicate alla vegetazione nel parcheggio tra via Panfilia e via Garigliano, alla sosta dei mezzi pesanti e all’abbandono di rifiuti alle Bassette e alla gestione attraverso Comuni-chiamo delle segnalazioni relative a via Tommaso Gulli.

Verlicchi porterà invece all’attenzione del Consiglio quattro questioni: l’emergenza caldo, gli abbattimenti degli alberi e i ritardi nelle compensazioni; la necessità di individuare un’area attrezzata per camper e campeggio libero a Lido Adriano; la mancata attuazione della mozione del gennaio 2020 per la manutenzione e la messa in sicurezza di via Frignani; la situazione di degrado, i bivacchi e gli episodi di bullismo nell’area dell’ex ippodromo e del bike park.

Alberto Ancarani (Forza Italia) interrogherà l’amministrazione sul sovraffollamento abitativo e sulle situazioni di degrado, mentre Anna Greco (Fratelli d’Italia) proporrà il tema della realizzazione di un’area camper urbana attrezzata per il turismo slow.

Tre le interrogazioni di Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), dedicate alle attività di sfalcio e manutenzione del verde negli uffici comunali di via Berlinguer durante una giornata caratterizzata da rischio caldo estremo, al malfunzionamento del sistema di rilevazione dei posti disponibili nel parcheggio di piazza Baracca e dei relativi pannelli informativi cittadini e alle condizioni di un capanno da pesca lungo il fiume Lamone.

Nicola Staloni (Avs), Igor Bombardi e Fabio Bazzocchi (Pd) chiederanno chiarimenti sulla realizzazione della pista ciclopedonale tra Santo Stefano e Carraie. Staloni presenterà inoltre un’interrogazione sulla sicurezza stradale in via Senna a San Pietro in Vincoli, mentre Renato Esposito (Fratelli d’Italia) interverrà sull’uso improprio di una sede istituzionale.

La seduta proseguirà con le mozioni. Ancisi ne presenterà due, rispettivamente sulla possibilità di sgravare dai ticket sui farmaci i pazienti più fragili con redditi medio-bassi e sull’assegnazione del taser agli agenti della Polizia locale impegnati su strada. Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi (Fratelli d’Italia) proporranno invece una convenzione per l’utilizzo di cani antidroga nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti.