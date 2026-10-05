Nasce a Marzeno “l’Accademia del Cane unità cinofila”
Sulle prime colline vicino a Marzeno, in un bel casolare in via Agello 33, nell’ambito di un progetto a 360 gradi, dedicato al miglior amico dell’uomo, sta prendendo forma l’Accademia del Cane, importante iniziativa che sarà presentata, in questo secondo fine settimana di ottobre, sabato pomeriggio 10 e domenica 11.
Quattro istruttori cinofili, guidati dal faentino Rossano Naldoni “Ross sos dog” illustreranno, in questi due giorni, i tanti servizi che mettono a disposizione per i cani e i loro famigliari e le diverse prestazioni che sono in grado di offrire.
Nella giornata di sabato 10 ottobre, alle 16, prevista la cerimonia di inaugurazione della struttura, con la partecipazione e il taglio del nastro da parte del Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli. Per tutto il pomeriggio funzionerà un truck food e ci sarà sino verso sera anche uno spazio dj con musica. Replica alla domenica, dalla ore 10, sino al tardo pomeriggio. Fanno parte dell’”Accademia del Cane – unità cinofila” Alessandra, Gianfranco, Sandra e Ross che metteranno a disposizione la loro esperienza e le loro capacità con i cani di ogni razza, appresa grazie alla partecipazione a corsi specialistici con diploma e soprattutto al grande amore che nutrono verso questi animali.
I servizi cinofili che offrono nel dettaglio sono: Pet therapy IAA, ovvero co-terapie basate sulla relazione con animali domestici per migliorare la salute e il benessere psicofisico e si dividono in interventi educativi, terapeutici e di supporto emotivo/relazionale, rivolti a bambini, anziani e persone con disabilità motorie o cognitive. Consulenza e formazione, servizi che sono in grado di dare anche a domicilio. Ovvero, addestramento cani per educarlo ad un corretto rapporto animale e uomo, in modo che tale interazione possa avvenire in modo corretto. Dispongono inoltre, presso la struttura, di un campo di addestramento e anche di una sala conferenze adatta a tenere corsi per il rilascio di patentini di ogni tipo. Sono in possesso di un patentino per droni per volo anche notturno, (patente A1, A2 e A3) e dispongono anche di cani per la ricerca olfattiva, hanno infatti un pastore belga Malinois perfettamente addestrato e certificato per questo tipo di interventi.
Negli scorsi anni Rossano Naldoni, educatore cinofilo di grande esperienza ha portato anche nelle scuole di Faenza il suo progetto relativo alla Pet Therapy ed è stato molto apprezzato. “Nasco come educatore cinofilo, e ho sempre avuto una passione per gli animali e l’ho fatta diventare un lavoro. Vedendo che i cani danno dei benefici ed avendolo testato sulla mia pelle per primo, ho deciso di avvicinarmi alla disciplina della pet therapy, ma ora con questo “nuovo” progetto tale lavoro coi cani diventa a 360 gradi, assieme ai miei colleghi su tutto quanto può riguardare questo magnifico animale che è il cane.” “Aspettiamo i tanti amici dei cani del comprensorio faentino, nella nostra struttura, il giorno dell’inaugurazione, oppure contattandoci, così avranno modo di conoscerci e di apprendere le tante prestazioni che siamo in grado di offrire.”