Nasce a Marzeno “l’Accademia del Cane unità cinofila”

Sulle prime colline vicino a Marzeno, in un bel casolare in via Agello 33, nell’ambito di un progetto a 360 gradi, dedicato al miglior amico dell’uomo, sta prendendo forma l’Accademia del Cane, importante iniziativa che sarà presentata, in questo secondo fine settimana di ottobre, sabato pomeriggio 10 e domenica 11.

Quattro istruttori cinofili, guidati dal faentino Rossano Naldoni “Ross sos dog” illustreranno, in questi due giorni, i tanti servizi che mettono a disposizione per i cani e i loro famigliari e le diverse prestazioni che sono in grado di offrire.

Nella giornata di sabato 10 ottobre, alle 16, prevista la cerimonia di inaugurazione della struttura, con la partecipazione e il taglio del nastro da parte del Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli. Per tutto il pomeriggio funzionerà un truck food e ci sarà sino verso sera anche uno spazio dj con musica. Replica alla domenica, dalla ore 10, sino al tardo pomeriggio. Fanno parte dell’”Accademia del Cane – unità cinofila” Alessandra, Gianfranco, Sandra e Ross che metteranno a disposizione la loro esperienza e le loro capacità con i cani di ogni razza, appresa grazie alla partecipazione a corsi specialistici con diploma e soprattutto al grande amore che nutrono verso questi animali.

I servizi cinofili che offrono nel dettaglio sono: Pet therapy IAA, ovvero co-terapie basate sulla relazione con animali domestici per migliorare la salute e il benessere psicofisico e si dividono in interventi educativi, terapeutici e di supporto emotivo/relazionale, rivolti a bambini, anziani e persone con disabilità motorie o cognitive. Consulenza e formazione, servizi che sono in grado di dare anche a domicilio. Ovvero, addestramento cani per educarlo ad un corretto rapporto animale e uomo, in modo che tale interazione possa avvenire in modo corretto. Dispongono inoltre, presso la struttura, di un campo di addestramento e anche di una sala conferenze adatta a tenere corsi per il rilascio di patentini di ogni tipo. Sono in possesso di un patentino per droni per volo anche notturno, (patente A1, A2 e A3) e dispongono anche di cani per la ricerca olfattiva, hanno infatti un pastore belga Malinois perfettamente addestrato e certificato per questo tipo di interventi.