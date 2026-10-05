Piscina comunale, Ravenna al Centro attacca: “Costi pubblici spropositati e società locali penalizzate”

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Ravenna al Centro attacca l’Amministrazione comunale sulla gestione della piscina Gambi, mettendo a confronto il project financing ravennate con quello relativo a un nuovo impianto sportivo polifunzionale di Reggio Emilia.

Secondo la lista civica, a Reggio Emilia il “Gruppo Supera” realizzerà e gestirà per 40 anni un impianto comprendente una piscina da 50 metri, altre quattro vasche e quattro campi da padel. I lavori ammonterebbero a 16 milioni di euro “senza alcun contributo pubblico”, mentre a Ravenna l’importo supererebbe i 22 milioni, con circa 7 milioni di contributo pubblico. Inoltre, “a Reggio Emilia nessun contributo annuale pubblico per la gestione è dovuto a “Supera””, mentre “a Ravenna il Comune ci mette in media euro 700.000,00 all’anno per 25 anni”.

La civica contesta soprattutto il rapporto tra Coopernuoto, gestore dell’impianto ravennate, e le società natatorie locali. Essendo Coopernuoto anche una società sportiva, Ravenna al Centro parla di “evidente conflitto d’interessi” e sostiene che il gestore si trovi in competizione con le stesse realtà chiamate a utilizzare la piscina.

Critiche anche sulle tariffe: secondo la lista, negli impianti gestiti dalla società spagnola l’abbonamento mensile per un’intera famiglia residente a Reggio Emilia sarebbe di 70 euro, mentre “a Ravenna i costi sono di euro 65,00 a persona al mese”.

“Bravi gli amministratori di Reggio Emilia, deludenti quelli di Ravenna”, afferma Ravenna al Centro, che chiede al Comune di garantire “trasparenza e neutralità” nell’assegnazione degli spazi acqua e nella tutela delle associazioni sportive locali.

La lista critica infine i tempi di completamento dell’impianto: attualmente è disponibile la vasca da 25 metri, mentre quella da 50, sostiene, sarà utilizzabile “forse solo alla fine del 2027”. Secondo Ravenna al Centro, l’attuale capacità sarebbe insufficiente rispetto all’utenza, con conseguenze anche per l’attività agonistica.