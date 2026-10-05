Piscina comunale, Scozzoli e Tassinari si dissociano da Ravenna al Centro: “Quelle posizioni non erano condivise”

Dopo le critiche di Ravenna al Centro sui costi della nuova piscina comunale e sulle difficoltà incontrate dalle società sportive, arrivano le precisazioni di Roberto Scozzoli, presidente di Libertas Aquatica Ravenna, e Andrea Tassinari, presidente di ENDAS Ravenna, entrambi tra coloro che hanno partecipato alla nascita del progetto civico in occasione delle ultime elezioni comunali.

I due si dissociano dalle valutazioni espresse sulla piscina, sottolineando che sul tema “non vi è mai stato un confronto interno né una preventiva condivisione delle posizioni espresse” e che, di conseguenza, queste non possono essere considerate rappresentative di tutte le componenti di Ravenna al Centro.

Scozzoli e Tassinari intervengono anche nel merito della gestione dell’impianto, difendendo l’operato di Coopernuoto, che a loro giudizio starebbe facendo quanto possibile con gli strumenti a disposizione per garantire il servizio. Invitano inoltre a distinguere le responsabilità del gestore da quelle riguardanti progettazione, tempistiche e realizzazione degli interventi strutturali, in particolare quelli relativi alla vasca olimpionica da 50 metri.