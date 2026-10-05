“Puliamo Massa insieme”, 160 volontari al lavoro: raccolti fino a 80 sacchi di rifiuti

Circa 160 persone, tra studenti, famiglie e cittadini, hanno partecipato sabato 3 ottobre a “Puliamo Massa insieme”, la giornata ecologica che ha coinvolto dieci diverse zone di Massa Lombarda con altrettanti gruppi di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti.

L’iniziativa, organizzata dai volontari ambientali Ve.mo.que con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda e di Auser, ha visto una forte presenza delle nuove generazioni. Hanno partecipato quattro classi della scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” con i loro insegnanti, insieme a bambini della scuola primaria accompagnati dalle famiglie.

Al termine della mattinata sono stati raccolti tra i 70 e gli 80 sacchi di rifiuti e circa 3 chili di mozziconi di sigaretta, che saranno ritirati e avviati al riciclo. La suddivisione della città in dieci aree ha consentito di distribuire l’attività in più punti del territorio.

Presentando l’iniziativa, il sindaco Stefano Sangiorgi aveva sottolineato l’importanza di affiancare ai servizi di pulizia una maggiore responsabilità individuale nella cura degli spazi comuni, evidenziando in particolare il valore educativo della partecipazione di bambini e ragazzi.