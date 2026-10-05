Ravenna Nightmare Film Fest, presentato il programma: dal 13 al 18 ottobre oltre 40 film, anteprime e ospiti internazionali

È stato presentato questa mattina il programma definitivo della XXIV edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che dal 13 al 18 ottobre porterà al Teatro Rasi sei giorni di proiezioni, incontri, premi e ospiti internazionali. Oltre quaranta le opere tra lungometraggi e cortometraggi, selezionate tra 894 titoli provenienti da 62 Paesi, con film inediti in Italia, retrospettive e omaggi alla storia del cinema.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno Arai Haruhiko e F.J. Ossang, ai quali saranno consegnati due Anelli d’Oro Special Edition, mentre Federico Zampaglione presenterà in prima nazionale The Nameless Ballad. Nel programma anche il nuovo film di Jane Schoenbrun, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, e gli omaggi per i cinquant’anni de L’inquilino del terzo piano di Roman Polański e i vent’anni de Il labirinto del Fauno di Guillermo del Toro.

Il festival, ideato e organizzato da Start Cinema, aveva già vissuto un’anteprima il 21 settembre al Teatro Alighieri, con il tutto esaurito per la sonorizzazione dal vivo di Maciste all’inferno realizzata dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna. Confermate anche le collaborazioni con Ottobre Giapponese, GialloLuna NeroNotte e NOAM Faenza Film Festival, mentre torna Visioni Fantastiche, dedicato alle scuole.

Due Anelli d’Oro per Arai Haruhiko e F.J. Ossang

Il primo Anello d’Oro Special Edition sarà consegnato mercoledì 14 ottobre ad Arai Haruhiko, sceneggiatore e regista giapponese al quale Ottobre Giapponese dedica una retrospettiva curata da Marco Del Bene in collaborazione con ASCIG.

Saranno proiettati, alla presenza dell’autore, La luna e le stelle sono buchi nel cielo del 2025, Due sul vulcano del 2019 e Il cielo sopra questo Paese del 2015. I tre film attraversano settant’anni di storia del Giappone, dalla Tokyo bombardata del 1945 alle contestazioni del 1969 fino al Paese del dopo-Fukushima. Venerdì 16 Arai incontrerà inoltre il pubblico nella Sala Mandiaye N’Diaye. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli italiani e a ingresso gratuito.

Il secondo Anello d’Oro Special Edition, realizzato come il primo dal maestro orafo Marco Gerbella, sarà assegnato venerdì 16 ottobre a F.J. Ossang, poeta, musicista e cineasta francese, già ospite del Nightmare nel 2019 con 9 doigts. Ossang tornerà a Ravenna insieme a Elvire e presenterà il nuovo cortometraggio Tombe des rêves, passato in anteprima mondiale a Locarno nell’agosto scorso.

Jane Schoenbrun e Federico Zampaglione per la sezione Contemporanea

Ad aprire la sezione Contemporanea, martedì 13 ottobre, sarà Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, tra le voci più originali del cinema americano contemporaneo. Lo slasher psicologico, satirico e surreale vede nel cast Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Jack Haven e Patrick Fischler. Il film ha aperto la sezione Un Certain Regard a Cannes 2026, dove ha vinto la Queer Palm.

La storia segue una giovane regista chiamata a rilanciare un vecchio franchise slasher ormai in declino. L’incontro con la misteriosa protagonista del film originale la trascinerà però in un mondo in cui desiderio, paura e delirio si confondono.

Sabato 17 ottobre alle 21 arriverà invece Federico Zampaglione, che presenterà in prima nazionale The Nameless Ballad. Il regista e musicista torna così al Nightmare dopo aver aperto l’edizione 2023 con The Well. Al centro del nuovo film ci sono un musicista in crisi, una villa isolata e presenze oscure che rendono sempre più incerto il confine tra realtà e incubo.

Otto lungometraggi in concorso

Il Concorso Internazionale Lungometraggi comprende cinque titoli provenienti da altrettanti Paesi. 3 Days Rising di Craig Cukrowski rilegge La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe e riunisce nel cast Ice-T, Mickey Rourke e Peter Greene, nella sua ultima interpretazione da protagonista.

Memory Hotel di Heinrich Sabl è invece un film d’animazione in stop-motion costruito in oltre vent’anni di lavoro e incentrato sulla memoria perduta di una bambina nella Germania del 1945. Completano il concorso Interior di Pascal Schuh, thriller da camera sulla sorveglianza e sul desiderio di imparare le emozioni altrui; The Spiritualization of Jeff Boyd di Uwe Schwarzwalder, viaggio spirituale dalle Alpi all’India; e Valensole 1965 di Dominique Filhol, che ricostruisce come dramma d’epoca il celebre caso ufologico francese.

A Ravenna saranno presenti i registi Heinrich Sabl, Uwe Schwarzwalder e Dominique Filhol. Il pubblico assegnerà l’Anello d’Oro, mentre la giuria del Premio della Critica, con il patrocinio del SNCCI, sarà composta da Mario Sesti, Antonio Tentori e Natalie Cristiani.

Tre invece i film del Concorso Nazionale Lungometraggi, alla sua seconda edizione e curato da Maria Martinelli. Si parte mercoledì 14 alle 18 con The Darkness di Giuseppe William Lombardo, storia di un giovane siciliano tra incubi, visioni e una diagnosi di schizofrenia da mettere in discussione.

Giovedì 15, sempre alle 18, sarà proiettato L’acqua non è mai ferma di Roberto Mariotti, thriller di provincia sugli aspetti psicologici della violenza di genere, in una proiezione accessibile con interprete LIS. Venerdì 16 alle 18.30 toccherà a Roma o morte di Francesco Zampaglione, lungometraggio d’animazione presentato in prima mondiale, tra criminalità organizzata e sottoculture urbane sullo sfondo di un tour musicale. Tutti e tre i registi saranno presenti in sala.

Una giuria di studenti per il Premio Nuovi Linguaggi

Una delle novità dell’edizione 2026 è il Premio Nuovi Linguaggi, con il patrocinio del Campus di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e in collaborazione con Fondazione Flaminia.

Una giuria composta da studenti universitari under 25 e presieduta da un docente del Campus di Ravenna assisterà agli otto lungometraggi in concorso e sceglierà quello che avrà mostrato il linguaggio cinematografico più innovativo. Il premio sarà consegnato, insieme agli altri riconoscimenti del festival, sabato 17 ottobre alle 19.30.

Diciannove cortometraggi e il Méliès d’Argent

Ampio spazio anche ai cortometraggi, con 19 opere selezionate da Luca Balduzzi tra 380 candidature provenienti da oltre cinquanta Paesi.

Giovedì 15 sarà la giornata dedicata al Méliès, con i dieci titoli del Concorso Europeo in gara per il Méliès d’Argent della Méliès International Festivals Federation, di cui il Nightmare fa parte dal 2024. Il vincitore accederà alla competizione per il Méliès d’Or a Sitges. In giuria ci saranno Mariachiara Pernisa e Francesco Del Grosso, mentre saranno presenti in sala i registi di Zanzara, Terminus e Monster.

Sabato 17 saranno invece proposti i nove corti del Concorso Internazionale, con gli autori di Crak Hack, Dahlia Has a Phobia e Haiku 27. In questo caso sarà il pubblico ad assegnare l’Anello d’Argento.

Gli anniversari di Polański e del Toro e la nuova sezione Nightmare Cares

Il festival renderà omaggio anche a due film entrati nella storia del cinema. Giovedì 15 ottobre saranno celebrati i cinquant’anni de L’inquilino del terzo piano di Roman Polański, mentre domenica 18 toccherà ai vent’anni de Il labirinto del Fauno di Guillermo del Toro.

Quest’ultimo sarà proposto con la formula “Cinema for Breakfast”, in collaborazione con NOAM Faenza Film Festival, preceduto dalla presentazione di Deadhouse Distribution con Oscar Spinelli.

Domenica 18 alle 15 debutterà inoltre Nightmare Cares, nuova sezione con cui il festival guarda al lato oscuro della contemporaneità. Il titolo scelto è The Encampments di Kei Pritsker e Michael T. Workman, documentario sulla nascita del movimento studentesco per Gaza alla Columbia University e sulla sua successiva diffusione nei campus di tutto il mondo.

Gli incontri letterari e il cinema del territorio

Nella Sala Mandiaye N’Diaye del Rasi si terranno anche gli Incontri Letterari, curati da Nevio Galeati per GialloLuna NeroNotte. Gli appuntamenti coinvolgeranno Emanuela Valentini e Chiara Floridia, Alberto Cassani, l’antologia 666 racconti del terrore curata da Paolo Di Orazio, Oriana Ramunno e Cristina Caloni.

Il martedì di apertura sarà invece dedicato anche al cinema del territorio attraverso gli Eventi Showcase.

La prima giornata: dal corto di Gianni Gaudenzi al film di Jane Schoenbrun

La giornata inaugurale di martedì 13 ottobre, realizzata in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo, inizierà alle 17.30 con La scomparsa, cortometraggio del regista ravennate Gianni Gaudenzi, scritto a quattro mani con Matteo Cavezzali. Quest’ultimo sarà presente insieme al cast. Il corto racconta, in chiave onirica, un uomo alle prese con l’elaborazione del lutto per la fine di una storia d’amore.

Dalle 18.30 Deborah Ugolini, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo, presenterà il progetto associativo, mentre Nevio Salimbeni, responsabile del Centro Studi CNA Ravenna, illustrerà la prima ricerca provinciale sulle imprese e sui professionisti del cinema e dell’audiovisivo. Seguirà un confronto su mestieri, opportunità e formazione coordinato da Maria Martinelli e Marianna Panebarco e, al termine, un aperitivo.

Alle 20.30 sarà presentato in anteprima assoluta un episodio della serie Sguardi in camera – L’avventurosa storia d’Italia in formato ridotto, narrata da Milena Vukotic, per la regia di Francesco Corsi e Paolo Simoni e prodotta dalla cooperativa modenese Kinè. La serie documentaria ripercorre la storia italiana attraverso le immagini delle cineprese amatoriali, dal Fascismo alla guerra, dalla ricostruzione al boom economico, fino alle contestazioni, agli anni di piombo e alla caduta del Muro di Berlino.

Alle 21.30 la prima giornata si chiuderà con Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, in collaborazione con Mubi Italia.