Torna GiovinBacco: la 24ª edizione nel centro di Ravenna tra conferme e novità

GiovinBacco torna nel cuore di Ravenna da venerdì 23 a domenica 25 ottobre con la sua 24ª edizione. Per tre giorni il centro storico ospiterà cantine, degustazioni, ristoranti, birrerie e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con un nuovo assetto che concentrerà la manifestazione tra Piazza del Popolo, Piazza XX Settembre e Piazza Kennedy.

La manifestazione, indicata dagli organizzatori come la più grande festa di piazza dell’Emilia-Romagna dedicata al vino, offrirà anche quest’anno l’occasione per incontrare direttamente i produttori, conoscere le loro etichette e degustare vini del territorio e non solo. Attorno alle cantine troveranno spazio le proposte della ristorazione e un programma di iniziative che accompagnerà il pubblico per tutto il fine settimana.

La novità: uno spazio per gli analcolici fermentati

Il vino resterà il protagonista di GiovinBacco, ma l’edizione 2026 introdurrà anche una novità: uno stand interamente dedicato agli analcolici fermentati, dove troveranno spazio bevande proxies, Kombucha, sidro e acqua di Kefir.

La manifestazione conferma così una formula che da oltre vent’anni mette al centro il rapporto con il mondo della produzione e utilizza vino, cibo e ristorazione come strumenti per raccontare il patrimonio enogastronomico di Ravenna e della Romagna.

Saranno confermate anche le collaborazioni con il Lions Club Bisanzio, che gestirà il banco di vendita dei vini destinato alla beneficenza, e con il Sert di Ravenna, presente sul fronte della prevenzione.

Cantine e degustazioni: gli orari

Gli spazi dedicati alle cantine e alle degustazioni saranno aperti venerdì 23 ottobre dalle 18 alle 24, sabato 24 ottobre dalle 16 alle 24 e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 22.

Orari in parte differenti per ristoranti e birrerie, che venerdì e sabato accoglieranno il pubblico dalle 18 alle 24. Domenica saranno invece aperti sia per il pranzo, dalle 12 alle 14.30, sia per la cena, dalle 18 alle 23.

L’ingresso a GiovinBacco sarà libero.

Degustazioni, carnet da 5 o 10 ticket

Per degustare i vini sarà possibile acquistare carnet da 5 oppure 10 ticket, scegliendo tra la prevendita online e l’acquisto direttamente alle casse durante le tre giornate della manifestazione.

Una delle novità riguarda proprio la vendita online, che quest’anno avrà prezzi più convenienti rispetto alle casse e permetterà, per chi sceglierà la formula che lo comprende, di ricevere il calice brandizzato esclusivo GiovinBacco 2026, disponibile fino a esaurimento.

Acquistando online, il carnet da 5 degustazioni costerà 15 euro con calice brandizzato e tasca oppure 14 euro senza calice. Per il carnet da 10 degustazioni il prezzo sarà invece di 30 euro con calice e tasca oppure 28 euro senza calice. Un calice con tasca aggiuntivo costerà 5 euro.

I biglietti acquistati online non saranno rimborsabili e potranno essere acquistati direttamente sul sito GiovinBacco.it.

I prezzi alle casse

Chi deciderà invece di acquistare i carnet direttamente durante GiovinBacco pagherà 18 euro per 5 degustazioni con calice e tasca e 16 euro senza calice.

Il carnet da 10 degustazioni costerà 34 euro con calice e tasca oppure 32 euro senza calice. Anche alle casse sarà possibile aggiungere un ulteriore calice con tasca al prezzo di 5 euro.

Per i soci Coop e AIS che presenteranno la propria tessera alle casse sarà inoltre previsto un ticket degustazione omaggio aggiuntivo.

L’acquisto online consentirà quindi non soltanto di assicurarsi in anticipo il carnet a un prezzo inferiore, ma sarà anche, per chi sceglierà la formula comprensiva di calice, l’unico modo per ricevere il calice brandizzato GiovinBacco 2026, fino a esaurimento delle disponibilità.

Tre giorni tra vino, cibo e Romagna

GiovinBacco riproporrà anche nel 2026 la formula che negli anni ha caratterizzato la manifestazione: il vino al centro, affiancato dal cibo, dalla ristorazione e dalle eccellenze del territorio. Per tre giorni il centro storico diventerà così una vetrina per le cantine e le loro etichette e per le proposte gastronomiche legate alla manifestazione.

Il programma completo della 24ª edizione, con l’elenco delle cantine partecipanti, le proposte gastronomiche e tutte le iniziative previste nelle tre giornate, sarà presentato nei prossimi giorni.