Una rosa in memoria di Norma Cossetto: la cerimonia a Marina di Ravenna. Chiesta l’intitolazione di una via alla studentessa istriana

Si è svolta ieri, domenica 4 ottobre, a Marina di Ravenna la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, iniziativa promossa a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio per ricordare la giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, uccisa nel 1943.

L’appuntamento si è tenuto alle 10.30 nel giardino Norma Cossetto e ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale. Alla commemorazione hanno partecipato la presidente del Consiglio territoriale del Mare Licia Suprani, il presidente del Consiglio comunale Daniele Perini, il presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna Marino Moroni e alcune decine di cittadini.

Nel corso della cerimonia è stata deposta una rosa in memoria della giovane istriana e ne sono state ricordate la vita e la morte. Gli organizzatori dell’Associazione Culturale Tessere del 900 hanno inoltre rivolto all’amministrazione comunale la richiesta di intitolare una via di Ravenna a Norma Cossetto.

«Il ricordo e la memoria sono importanti – dichiarano gli organizzatori –. Il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana, una donna che dette la sua vita per l’Italia».