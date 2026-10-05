VCARB, doppia zona punti a Sepang: Lawson settimo e Lindblad decimo

Weekend decisamente positivo per Visa Cash App Racing Bulls a Sepang, dove il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia, ha regalato alla scuderia di Faenza un doppio piazzamento in zona punti. Liam Lawson ha concluso una gara particolarmente movimentata al settimo posto, mentre Arvid Lindblad ha completato la rimonta dal fondo dello schieramento chiudendo decimo.

VCARB aveva mostrato un buon potenziale fin dalle prove libere del venerdì, con entrambe le monoposto capaci di inserirsi nella lotta del centro gruppo.

In qualifica Lawson si è fermato alle porte della Q3, conquistando l’undicesima posizione sulla griglia di partenza, mentre il weekend di Lindblad era già condizionato dalle penalità ricevute per la sostituzione di diversi componenti della power unit che lo hanno costretto a partire ultimo.

A complicare ulteriormente le carte ci ha pensato il meteo. La forte pioggia caduta prima del via ha ritardato la partenza e trasformato la gara in una sfida particolarmente insidiosa sul piano strategico. In questo scenario Lawson è stato protagonista di un ottimo avvio, riuscendo a risalire rapidamente la classifica e a portarsi anche nelle posizioni immediatamente alle spalle dei primi.

Il neozelandese ha poi mantenuto un buon ritmo per tutta la corsa, restando nella parte alta del centro gruppo nonostante i cambiamenti delle condizioni della pista, le soste e gli interventi della Safety Car. Al traguardo è arrivato un settimo posto che vale sei punti e porta Lawson a quota 59 nella classifica piloti.

Ancora più complicata la corsa di Lindblad, chiamato a rimontare dall’ultima casella dello schieramento. Il britannico è riuscito a sfruttare le diverse fasi della gara e le scelte strategiche della squadra per recuperare dodici posizioni e conquistare l’ultimo punto disponibile con il decimo posto. Un risultato che lo stesso pilota ha definito superiore alle aspettative dopo essere stato costretto a partire dal fondo.

Per VCARB il bilancio di Sepang è dunque di sette punti complessivi e, soprattutto, della conferma di una monoposto competitiva nel centro gruppo. La Formula 1 tornerà subito in pista a Singapore, dove la Racing Bulls proverà a dare continuità al risultato ottenuto in Malesia in un weekend che proporrà anche il formato Sprint.