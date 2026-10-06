A Faenza presentato il Faventia Calcio stagione 26/27

All’interno del punto vendita “King”, al Centro Commerciale Le Maioliche, nella serata di lunedì scorso il sodalizio “Faventia Calcio” ha presentato ufficialmente le prime squadre delle sue divisioni maschile e femminile. Hanno sfilato davanti ad appassionati e curiosi le due formazioni: quella femminile, impegnata nel campionato Promozione, allenata da Pietro Liverani, e quella maschile, da quest’anno al via del campionato di Prima Categoria, dopo la brillante promozione delle scorso anno, e guidata da mister Roberto Rodondi. Presente il nuovo direttore sportivo Mattia Rinaldini, una carriera nel calcio professionistico e da quest’anno dirigente del Faventia Calcio. Il Faventia calcio svolge la propria attività per le prime squadre e il settore giovanile maschile che femminile, agli impianti sportivi della Graziola e al rinnovato impianto in centro città di Faventia Sales. Condotto dal responsabile commerciale Giovanni Minardi, l’evento ha fatto conoscere giocatori e giocatrici delle due selezioni, che al termine hanno condiviso con gli ospiti un momento conviviale molto partecipato.