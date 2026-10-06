A Ravenna i peluche vanno dal medico: torna in piazza del Popolo l’Ospedale dei Pupazzi

Un peluche con la febbre, uno con il mal di pancia, un altro che ha bisogno di una visita dal dentista. Per un giorno, a Ravenna, saranno i pupazzi ad avere bisogno del medico e bambine e bambini potranno accompagnarli in un vero e proprio percorso di cura, imparando così a familiarizzare con il mondo della sanità.

Torna per la seconda edizione “L’Ospedale dei Pupazzi”, l’iniziativa organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna insieme al SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), in programma domenica 11 ottobre in piazza del Popolo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

L’idea è semplice: i bambini arrivano con il loro peluche “malato” e vengono accompagnati nella visita da studenti di medicina e delle professioni sanitarie, che per l’occasione vestiranno i panni dei “pupazzologi”. Un gioco pensato per aiutare i più piccoli a superare la paura del medico e del camice bianco, ma anche per trasmettere alcune nozioni di base sulla salute, dall’importanza del lavaggio delle mani a una sana alimentazione.

Dopo il debutto dello scorso anno, che ha coinvolto più di 300 bambini, l’iniziativa si amplia. Accanto agli studenti ci saranno pediatri di libera scelta e ospedalieri e odontoiatri, che si metteranno a loro volta in gioco come “pupazzologi”. Per i bambini sarà quindi un’occasione per incontrare, in un ambiente ludico e rassicurante, alcuni dei professionisti che si occupano quotidianamente della loro salute.

“Lo scorso anno abbiamo portato a Ravenna per la prima volta l’Ospedale dei Pupazzi e la risposta delle famiglie è andata ben oltre le nostre aspettative: più di 300 bambini hanno curato il loro pupazzo, perdendo un po’ della paura del camice bianco”, racconta Gaia Siani, presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna. «Quest’anno, in piazza del Popolo, vogliamo fare un passo in più».

La principale novità riguarda infatti il BLS (Basic Life Support). Attraverso il gioco, i bambini potranno avvicinarsi alle prime nozioni di supporto di base delle funzioni vitali e imparare come chiedere aiuto e come attivare i servizi di emergenza. Per i genitori sarà invece disponibile una formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, una competenza particolarmente importante per chi si prende cura dei più piccoli.

“Prendersi cura della salute dei bambini significa anche dare strumenti alle famiglie”, sottolinea Siani, ringraziando gli studenti del SISM, i pediatri, i colleghi, i volontari e i partner che rendono possibile la giornata.

L’iniziativa coinvolge anche altri soggetti della città. La Biblioteca Classense, attraverso il progetto Nati per Leggere, proporrà letture per bambine e bambini, mentre Unicef Ravenna porterà un contributo sul tema dei diritti dell’infanzia.

L’appuntamento cade inoltre nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Per l’occasione il Comune di Ravenna aderisce alla campagna di Terre des Hommes e illuminerà di arancione il balconcino del Teatro Alighieri.

“È questa un’iniziativa di valore – spiega l’assessora a Scuola e Infanzia Francesca Impellizzeri – che ha coinvolto nella prima edizione centinaia di bambini e bambine e le loro famiglie”. L’assessora sottolinea anche il valore della collaborazione tra le diverse realtà cittadine: «La collaborazione di importanti soggetti a questa iniziativa dimostra quanto il lavoro di rete sia importante per la città e quanto le relazioni possano creare significativi momenti di sensibilizzazione e di cura dedicati ai nostri bambini e alle nostre bambine».

L’Ospedale dei Pupazzi nasce dall’esperienza del “Teddy Bear Hospital”, progetto nato in Spagna nel 2003 e poi diffuso in diversi Paesi dalle associazioni aderenti all’IFMSA, la Federazione internazionale delle associazioni degli studenti di medicina. Il progetto punta da un lato a ridurre l’ansia dei bambini nei confronti dei medici e dell’ambiente sanitario, dall’altro ad aiutare gli studenti a sviluppare empatia e capacità di comunicazione con i piccoli pazienti.