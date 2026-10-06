Caplèt & Friends a Ravenna. Un programma ricco di gusto in onore di 2 re: il cappelletto e Teodorico. In piazza anche gli agricoltori CIA

Fra due giorni, giovedì 8 ottobre, si alza il sipario sull’edizione 2026 di Caplèt & Friends, l’evento gastronomico che Confesercenti Ravenna-Cesena organizza in Piazza Kennedy a Ravenna fino a domenica 11 ottobre. La festa vuole celebrare e valorizzare allo stesso tempo un prodotto eccellente del territorio, il centro storico di una città d’arte unica come Ravenna, la vocazione turistica e la proiezione internazionale della Romagna.

CAPLÈT & FRIENDS PER I 1500 ANNI DI TEODORICO

Oltre al cappelletto, c’è un altro re da celebrare quest’anno a Ravenna. Nel 2026, infatti, ricorre il 1500º anniversario della morte di Teodorico il Grande, Re dei Goti e figura centrale nella storia tardo antica di Ravenna, che egli scelse come capitale del suo regno, fino alla sua morte nel 526 d.C. A questa ricorrenza la città dedica una serie di eventi in cui si inserisce a pieno titolo anche la manifestazione di Confesercenti Ravenna-Cesena. Caplèt & Friends rende omaggio a Teodorico, attraverso un progetto articolato sul piano gastronomico e storico-divulgativo.

Dal punto di vista gastronomico, su sollecitazione di Confesercenti, è nato il “Cappelletto Teo. Un Piatto da Re” una ricetta speciale dedicata a Teodorico ideata da Mattia Borroni chef del Ristorante Alexander di Ravenna. Il Cappelletto Teo è proposto nei sei ristoranti della festa in Piazza Kennedy e in altri ristoranti aderenti al circuito Friends de Caplèt

Attraverso la preziosa collaborazione di RavennAntica viene organizzato anche un interessante incontro sul tema “Cappelletto Teo. Un piatto da Re. Teodorico a tavola: archeologia del gusto” (giovedì 8 ottobre), una conversazione pubblica con Marianna Panebarco e Francesca Masi di RavennAntica e con Cecilia Milantoni, esperta di alimentazione antica. Inoltre, viene organizzato un tour teodoriciano sulle tracce del Re a Ravenna. Un percorso urbano guidato, in parte con il Trenino Teo (che parte e rientra in Piazza Kennedy) e in parte a piedi.

LA FESTA IN PIAZZA KENNEDY

La festa ha il suo clou in Piazza Kennedy. Durante le quattro giornate di Caplèt & Friends, dall’8 all’11 ottobre, Confesercenti Ravenna-Cesena allestisce sulla piazza più grande di Ravenna sei stands di ristoranti del territorio, dove si possono degustare le diverse proposte dei cappelletti di Romagna, del Cappelletto Teo e delle altre paste ripiene secondo le ricette dei diversi chef. I ristoranti presenti sono:

Bello al Rustichello di Ravenna

Mercato Coperto di Ravenna

Nonna Peppina di Camerlona-Mezzano di Ravenna

Officine del Sale di Cervia

Zeno Caffè & Cucina di Ravenna

Zero Farina di Cesena (con preparazioni senza glutine e senza lattosio).

Inoltre, in Piazza Kennedy sono previsti un banco di biscotti e prodotti sardi, il mercatino degli agricoltori CIA, Romagna, un’area relax in collaborazione con la Cooperativa Spiagge Ravenna, un’area spettacoli presso Fellini Scalinocinque e un’area per gli incontri dedicata a ospiti, conferenze, cooking show, assaggi di prodotti, interviste. Sempre in Piazza Kennedy c’è il capolinea del Trenino Teo, per il tour in città nei luoghi teodoriciani. Agli appuntamenti in Piazza Kennedy collaborano anche studenti e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Tonino Guerra di Cervia – indirizzo alberghiero – e dell’ENGIM Ravenna.

IL TRENINO TEO

Con il Trenino Teo gli amanti dei cappelletti, i visitatori di Caplèt & Friends, le famiglie ed i turisti possono andare alla scoperta di alcuni dei luoghi teodoriciani più significativi di Ravenna, attraverso un tour circolare della durata di circa 30 minuti con audioguida a bordo, in un percorso con partenza da Piazza Kennedy, passaggio nei pressi di Palazzo di Teodorico, Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico e rientro, acquistando i biglietti direttamente presso la cassa della manifestazione, senza prenotazione.

Giovedì 8 ottobre: partenze alle 18:00 e alle 19:00. Venerdì 9 ottobre: partenze alle 19:00; alle 20:00; alle 21:00. Sabato 10 ottobre: partenze alle 12:30; alle 14:00; alle 19:00 e alle 20:00. Domenica 11 ottobre: partenze alle 12:30; alle 14:00; alle 19:00. In caso di maltempo gli orari di partenza potranno subire modifiche o cancellazioni: verificare le variazioni al n° 3287575375 o all’indirizzo info@capletandfriends.it

Giovedì 8 ottobre, come evento inaugurale di Caplèt & Friends 2026, il Trenino Teo effettua un TOUR SPECIAL CON GUIDA in accompagnamento e visita ai monumenti, a partire dalle ore 15. Ecco il programma: ore 15.00 ritrovo in Piazza Kennedy e poi visita al Battistero Neoniano; ore 15.20 spostamento in trenino in Piazza Garibaldi e visita a Piazza del Popolo; ore 15.30 spostamento in trenino alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per visita all’interno; ore 16.00 spostamento in trenino al Mausoleo di Teodorico per visita all’interno; ore 16.40 ritorno in trenino in Piazza Kennedy dove alle ore 17.00 è previsto l’incontro sul tema “Cappelletto Teo. Un piatto da Re. Teodorico a tavola: archeologia del gusto”. Sempre in Piazza Kennedy alle ore 17.45 ci sarà la degustazione del Cappelletto Teo con lo chef Mattia Borroni, mentre alle 18 è prevista l’inaugurazione della festa. La guida di questo tour è solo in italiano. Al massimo sono 40 i posti disponibili. Prenotazione su Visit Ravenna (https://www.visitravenna.it/it/dalla-ravenna-di-teodorico-al-cappelletto-teo): il biglietto del tour in trenino comprende anche la degustazione.

Tour special con guida in accompagnamento e visita ai monumenti sono previsti anche venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre: con il Trenino Teo oppure a piedi. In entrambi i casi il ritrovo e il ritorno è in Piazza Kennedy. Prenotazioni sempre su Visit Ravenna: https://www.visitravenna.it/it/dalla-ravenna-di-teodorico-al-cappelletto-teo

Per il Tour special in trenino ritrovo in Piazza Kennedy e spostamento in trenino in Piazza Garibaldi con visita a Piazza del Popolo; spostamento a piedi per visita al Battistero degli Ariani; spostamento in trenino al Mausoleo di Teodorico con visita all’interno; spostamento in trenino in Piazza Kennedy dove i partecipanti ricevono un omaggio del valore di 5 Euro da utilizzare per l’area gastronomica della manifestazione CAPLÈT & FRIENDS. Questo tour viene effettuato al mattino con partenza alle ore 10.30 in lingua inglese e con partenza alle ore 16.00 in lingua italiana (durata un’ora e mezza).

Per il tour special a piedi ritrovo in Piazza Kennedy e spostamento al Battistero Neoniano con visita all’interno; spostamento a piedi a Sant’Apollinare Nuovo con visita; ritorno a piedi in Piazza Kennedy dove i partecipanti ricevono un omaggio del valore di 5 Euro da utilizzare per l’area gastronomica della manifestazione. Questo tour viene effettuato al mattino con partenza alle ore 10.30 in lingua italiana e con partenza alle ore 16.00 in lingua inglese (durata un’ora e mezza).

LA PARTECIPAZIONE DI CIA ROMAGNA A CAPLÈT & FRIENDS IN PIAZZA KENNEDY

Con Caplèt & Friends a Ravenna, in Piazza Kennedy, ci sono anche i produttori agricoli di CIA Romagna che portano le loro produzioni, fresche e trasformate, e raccontano con i loro prodotti la ricchezza e la varietà del territorio, cosa vuol dire fare agricoltura oggi. CIA Agricoltori Italiani, con oltre 900mila iscritti, è una delle maggiori organizzazioni agricole professionali europee. CIA Romagna associa oltre 10mila iscritti: di questi oltre 5mila sono imprese.

Giovedì 8 ottobre sono protagonisti ortaggi freschi e trasformati, frutta, olio e vino. Venerdì 9 ottobre spazio a uova di anatra, vino, ortaggi freschi e trasformati, frutta. Sabato 10 ottobre si potranno trovare farine e pane, luppolo e prodotti trasformati, fiori e piante, oltre a zucche, mele, pere, melanzane, uova di gallina, peperoni e fiori di zucca. Domenica 11 ottobre ancora farine e pane, vino, fiori e piante e tante produzioni stagionali: zucche, mele, pere, melanzane, uova di gallina, peperoni e fiori di zucca.

Queste le aziende presenti: ELISA DE LORENZI, farine e pane; SANDRA BARTOLOTTI, uova di anatra; MARCO ZINZANI, vino; SOCIETÀ AGRICOLA BELLAVISTA DELLE SORELLE NATI, luppolo e trasformati; AZIENDA AGRICOLA VIGNOLI, ortaggi; MARCO ERRANI, fiori e piante; LORENZO CAMPANA, zucche, mele, pere, melanzane, uova di gallina, peperoni, fiori di zucca; SOAVE ZAFFIRO DI KATIA MAZZAVILLANI, ortaggi trasformati; AUT IN FIORE, ortaggi freschi; VALGIMIGLI EDIO E ALTRI, frutta; MORDINI GIANCARLO E STEFANO SOCIETÀ AGRICOLA, olio e vino.

FRIENDS DE CAPLÈT: 26 RISTORANTI INSIEME PER RE CAPPELLETTO

Per la seconda edizione di Caplèt & Friends, Confesercenti Ravenna-Cesena ha voluto coinvolgere il mondo della ristorazione del territorio oltre la stessa Piazza Kennedy, per elevare la proposta gastronomica e rendere riconoscibili le eccellenze locali in tavola – a partire dal cappelletto – e la loro stagionalità. È stato perciò creato un circuito di 26 ristoranti amici della manifestazione, contraddistinti dal simbolo Friends de Caplèt. Fra questi ristoranti, molti proporranno alla loro clientela anche il Cappelletto Teo e tali ristoranti sono contraddistinti con l’adesivo particolare con il cappelletto coronato. Sul sito di Caplèt & Friends l’elenco completo dei ristoranti.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IN PIAZZA KENNEDY

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE / Ore 18-22

Ore 15:00 – Il Trenino Teo parte da Piazza Kennedy per un tour in città alla scoperta dei luoghi teodoriciani. Ritorno in Piazza Kennedy per l’incontro con RavennAntica e l’assaggio del Cappelletto Teo.

Ore 17:00 – “Cappelletto Teo. Un piatto da Re. Teodorico a tavola: archeologia del gusto”. Appuntamento con Marianna Panebarco presidente RavennAntica, Francesca Masi direttrice RavennAntica e del Museo Classis, Cecilia Milantoni esperta di alimentazione antica.

Ore 17:45 – Show Cooking con lo chef Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna: preparazione e degustazione del Cappelletto Teo.

Ore 18:00 – Taglio del nastro di Caplèt & Friends 2026.

Ore 20:00 – “La cucina italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco”. Incontro con Mattia Fiandaca responsabile progetti di Casa Artusi, Claudia Zama presidente Slow Food Emilia-Romagna, Max Poggi presidente di CheToChef emiliaromagnacuochi e chef patron di Ingrediente Italia, Franco Chiarini socio fondatore di Menu Associati Associazione Internazionale Menu Storici. A seguire degustazione della spoja lorda in brodo con lo chef Marco Cavallucci.

Ore 20:00 – Warning Trio in concerto (Luca Hernandez, Giacomo Sangiorgi e Federica Navarria).

VENERDÌ 9 OTTOBRE / Ore 11-22

Ore 11:00 – “Parmigiano Reggiano di 18, 24, 36 mesi e stravecchio in degustazione”. Incontro con Federico Brugnoli con assaggi del Parmigiano Reggiano dell’Azienda Agricola F.lli Brugnoli, presente con lo stand a Caplèt & Friends.

Ore 11:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 17:00 – Storie da mangiare con la Compagnia narrante Tralenuvole.

Ore 18:00 – “Grano e Farine. Emilia-Romagna e Sardegna, dalla pasta ripiena al pane piatto”. Incontro con Verdiana Gordini presidente dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli, Livia Dessí e Tora Cuccureddu cuoche sarde. A seguire degustazione di cappelletti, culurgiones sardi, piadina, spianata di Orgosolo e pane carasau guttiau. Accompagnamento con i vini sardi e romagnoli, presentati da Timothy Carrozza, titolare dell’Enoteca Oliver di Ravenna.

Ore 19:45 – “È tutta colpa di una vacca” di Nevio Spadoni. Farsa con la Compagnia del Buon Umore. Ore 20:30 – “Prodotti che arricchiscono i piatti di pasta: scalogno, aglio nero fermentato, erbe spontanee e latticini morbidi come ricotta, squacquerone e caciotta fresca”. Incontro con Lea Gardi e Gianna Giani presidente e vice de Il Lavoro dei Contadini Comunità Slow Food APS, Glenda Vignoli presidente del Consorzio dello Scalogno IGP di Romagna, Stefano Silvi socio fondatore di NeroFermento, Raffaella Mambelli del Caseificio Mambelli. A seguire presentazione e assaggio dei latticini con Raffaella Mambelli dell’omonimo caseificio; cooking show di Lea Gardi; degustazione di urció romagnoli con i profumi dell’orto nel ripieno.

Ore 21:30 – Concerto di Ariane Diakite feat. Chicco Capiozzo & Davide Lavia.

SABATO 10 OTTOBRE / Ore 11-22

Ore 10:00 – Genitori Coach: seminario formativo di Cescot Ravenna-Cesena.

Ore 11:00 – Trebbo con Vladimiro Casadio e Marco Sassatelli della Compagnia del Buon Umore.

Ore 14.00 – Dalle mani in pasta ai cappelli da chef.

Ore 18:00 – L’Università per Adulti presenta il proprio programma. Tra le tante lezioni, anche quella sul Gin, tra moda e mercato, la storia del Gin e la produzione locale. Ne parlano Elsa Signorino presidente Università per Adulti Giovanna Bosi Maramotti, Alessandro Fanelli produttore del Gin al sale di Cervia e titolare del ristorante Officine del Sale. A seguire degustazione del gin in abbinamento con mini crescioni romagnoli.

Ore 18:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 21:00 – C’è Vita nel Grande Nulla Agricolo: Oltretombola + La Mazurka del Diavolo (Live Podcast).

DOMENICA 11 OTTOBRE / Ore 11-22

Ore 11:00 – Ravenna Capitale del Mare. Incontro con Fabio Sbaraglia assessore a cultura e turismo del Comune di Ravenna, Francesco Benevolo presidente dell’Autorità Portuale, Monica Ciarapica presidente d’area Confesercenti Ravenna-Cesena, Maurizio Rustignoli presidente nazionale FIBA-Confesercenti Federazione Italiana Balneari. A seguire degustazione dei passatelli in brodo di paganelli, preparati da Mirko Colanzi, chef e titolare di Alighieri cucina, vini, miscelati di Ravenna.

Ore 11:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 11.00 – Dalle mani in pasta ai grembiuli romagnoli.

Ore 18:00 – I Ristoranti di Caplèt & Friends si presentano. Incontro con: Bello al Rustichello, Mercato Coperto, Zeno Caffè & Cucina, Nonna Peppina, Officine del Sale, Zero Farina. A seguire l’assaggio dei sabadoni, con le castagne e la saba.

Ore 18:00 – Trebbo con la Compagnia del Buon Umore.

Ore 20:30 – Disco Marino dj set.

Caplèt & Friends è una manifestazione di Eventi in Itinere, società del sistema Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e di Confesercenti Emilia-Romagna. Con la collaborazione speciale della Fondazione RavennAntica. Main sponsor La BCC ravennate, forlivese ed imolese.